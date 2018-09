Ochrana vody má podle Tomana přednost před těžbou. Závěry hygieniků jsou protichůdné

BRNO/MORAVSKÝ PÍSEK Ochrana zdroje pitné vody má podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) přednost před zvažovanou těžbou štěrkopísku na rozhraní Jihomoravského a Zlínského kraje. Po sobotní Tomanově návštěvě v Moravském Písku na Hodonínsku to řekl Tomanův spolupracovník Michal Hašek, bývalý jihomoravský hejtman.

„Ministerstvo zemědělství nyní prozkoumá možnost své aktivní účasti v běžícím procesu aktualizace územního plánu Moravského Písku k vyjádření svého stanoviska,“ uvedl Hašek, který působí v legislativní radě ministerstva.



O těžbě na hranicích Hodonínska a Uherskohradišťska se diskutuje několik let. Báňský úřad nedávno přerušil řízení o stanovení dobývacího prostoru. Požádal o to zájemce o těžbu, firma František Jampílek, poté, co Městský úřad Uherské Hradiště vydal nesouhlasné stanovisko.

Okolní obce jsou proti těžbě, bojí se znečištění blízkého zdroje pitné vody pro více než 100 000 lidí. Městský úřad Uherské Hradiště vydal koncem srpna nesouhlasné stanovisko kvůli nesouladu s územním plánem. Žadatel podal odvolání a požádal o přerušení řízení u Českého báňského úřadu.

Nejednoznačná doporučení

Báňský úřad se předtím chystal stanovit dobývací prostor na základě kladného stanoviska ministerstva životního prostředí. Ke stanovení dobývacího prostoru se vyjádřily různé instituce - kvůli dopadu na vodu, přírodu i územní plán. V rozhodnutích jsou ale rozpory, hygienici ve Zlínském kraji dali doporučení, jihomoravští vydali záporné stanovisko a upozornili na možnost nevratného poškození zdroje pitné vody.

Báňský úřad počká na rozhodnutí krajského úřadu, potom může rozhodnout, zda dobývací prostor stanoví. Teprve pak smí firma podat žádost o těžbu, k níž se znovu vyjádří různé instituce.

Zdroj pitné vody zvaný Bzenec-komplex je pátý největší v zemi. Zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska.