Novým velvyslancem v Polsku se má stát Dančák, prorektor Masarykovy univerzity

Dančáka podle serveru Seznam Zprávy nominoval úřad vlády. Jde o dlouholetého spolupracovníka premiéra Fialy, který před vstupem do politiky Masarykovu univerzitu vedl jako rektor v letech 2004 až 2011. Dančák celý profesní život působil v akademickém prostředí, specializuje se na energetickou bezpečnost, geopolitiku, vztahy uvnitř visegrádské čtyřky a transatlantické vztahy.

Od roku 2018 je Dančák předsedou Česko-polského fóra ministerstva zahraničí. Působil mimo jiné jako děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, aktuálně je ve funkci prorektora pro internacionalizaci. Dančák svou nominaci nepopřel.

„Dovolím si vás odkázat na tiskového mluvčího MZV ČR, protože personální záležitosti ministerstva nejsou v mé kompetenci,“ sdělil. Mluvčí diplomacie Daniel Drake otázku odmítl komentovat s ohledem na utajovaný režim volby velvyslance.

Bývalý velvyslanec v Polsku Jakub Dürr zemřel náhle v únoru tohoto roku.

Dürr náhle zemřel v únoru ve věku 46 let. Předtím byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů odcestoval z Varšavy do České republiky. Následně se ale do Polska k práci vrátil. Před působením v Polsku byl stálým představitelem České republiky při Evropské unii či náměstkem ministra školství a ministra zahraničí.