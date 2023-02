S Němci se vyplatí mít trochu trpělivost, tvrdí velvyslanec Kafka. V čem byl podle něj problém u Leopardů?

Lidovky.cz: Proč trval obrat zahraniční politiky Německa a odklon od spolupráce s Putinem Berlínu tak dlouho, což bylo vidět i na debatě ohledně dodávek tanků Leopard Ukrajincům?

Německo bylo vystaveno ze strany Ruska neustále nátlaku, že Němci jsou poslední instancí pro to, odvrátit spor mezi Západem a Ruskem. To se promítlo i do vlastního vnímání Němců. Po roce konfliktu a všemožných posunů v dodávkách tanků pro Ukrajinu nyní Německo hájí západní pozice. S dodáním tanků jsou nicméně nečekaně velké problémy. Jde o téma, které bude v druhém roce války Berlín zaměstnávat. Půjdou ale dál svým tempem, protože jejich evropští partneři nejsou kolikrát schopni v praxi naplnit to, o čem v rozhovorech s Německem mluví.

Lidovky.cz: V čem konkrétně je problém s evropskými zeměmi, které používají taky tanky Leopard?