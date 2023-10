Lipavský chce velvyslance v Rusku. Je to v zájmu České republiky, říká

„Je to v zájmu České republiky,“ prohlásil také Lipavský. Dodal, že zastoupení na pozici velvyslance v Rusku mají i nejklíáčovější země, které jsou strategickými spojenci Česka - jako jsou Velká Brítánie, Francie, Německo a Spojenné státy americké.

Naposledy byl v Rusku jako český velvyslanec Vítězslav Pivoňka. který ale už několik měsíců pobývá v Česku. Diplomat Jiří Čistecký v Moskvě působí jako zástupce velvyslance.

„Nekomentuji už konkrétní personálie,“ odvětil Lipvský na dotaz, zda by se mohl do Moskvy vrátit. „Ta debata je o tom, jestli tam vlastně mít nebo nemít velvyslance jako takového,“ řekl ministr zahraničí.

„Je to jako kdybyste měli fotbalový mančaft bez kapitána. Je to něco, co předpokládá i Vídeňská úmluva o diplomatických vztazích,“ řekl novinářům v průběhu jednání vlády ministr Lipavský k tomu, že Česko nyní diplomatické zastoupení v Moskvě na nejvyšší úrovni nemá.

Zhoršení vzájemných vztahů začalo zjištěním českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruské vojenské tajné služby GRU. A ještě to akcelerovalo ruskou vojenskou agresí na Ukrajině.

Velvyslance v Rusku si nyní neumí představit prezident Pavel

„Jsem hrdý, že se malé i velké evropské státy spojily, aby podpořily boj Ukrajiny proti zlu. Jsem také hrdý na český lid. Od prvního dne projevil bezprecedentní míru solidarity a neváhal poskytnout ukrajinským uprchlíkům peníze, jídlo a přístřeší. V přepočtu na obyvatele přijalo Česko více lidí, než kdokoliv jiný,“ řekl ve středu při projevu v Evropském parlamentu prezident. Petr Pavel.

Odmítl územní ústupky agresorovi Putinovi na úkor Ukrajiny . „Rusko musí být na Ukrajině poraženo,“ řekl Pavel.

A právě prezident minulý týden v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že si v tuto chvíli nedokáže obnovení postu velvyslance představit.