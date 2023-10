Velvyslankyně Izraele: Je to pro nás 11. září. Musíme ukázat sílu, jinak se dočkáme podobných akcí od ostatních

Sobotní útok na Izrael je podle ní shodný s terorem v USA 11. září 2001.

„Tohle byl ale jednoznačně teroristický útok na civilisty. Počty obětí jsou šílené. A když to porovnáte v přepočtu na obyvatele Izraele a USA, tak daleko přesahují rozměr 11. září,“ podotýká.

Izraelská velvyslankyně v České republice Anna Azariová.

Otázky typu, jak k útoku mohlo dojít a kdo selhal, se podle Azariové budou řešit až po válce. „Teď na to není vhodná doba. Nejdřív musíme vyhrát,“ vzkazuje a nepochybuje o tom, že v pozadí útoku stál Írán. „Hamás je výtvorem Íránu. Evropané už začínají chápat, že Írán je opravdu centrem osy zla. To si Evropané začali uvědomovat i díky dodávkám zbraní z Íránu do Ruska,“ podotýká.

Lidovky.cz: Jak může česká vláda pomoci Izraeli? Je něco, co momentálně potřebujete, čím mohou třeba přispět i běžní občané?

Chci hlavně poděkovat za veškerou podporu, kterou nám Češi dávají. Podporují nás všichni: koalice, opozice, obyčejní lidé píší, volají, ptají se, jak mohou pomoci. Je to opravdu na všech úrovních společnosti, což je úžasné. Mám pocit, že od Čechů dostáváme všechno, co můžeme dostat, od veřejných prohlášení, přes povzbuzení, některé objekty jsou nasvíceny v izraelských barvách, na některých místech už vlaje naše vlajka, i na ministerstvu zahraničí, v Poslanecké sněmovně, Senátu a mnoha dalších veřejných budovách. V tuto chvíli už nemám, o co požádat. Chci jen poděkovat.

Lidovky.cz: Američané vysílají k Izraeli válečnou flotilu. Co to znamená?

Je to bezprecedentní krok, něco takového si opravdu nepamatuji. Myslím, že to je jejich vyhodnocení situace, je to vzkaz někomu v regionu, aby se nezapojoval do války. Je velmi těžké předvídat další fáze, ale některé věci jsou jasné. Izrael povolal zálohy. Ne všichni budou nasazeni do Gazy, také střežíme sever země a Západní břeh Jordánu.

Lidovky.cz: Je pozemní operace na pořadu dne?

Pozemní operace je obecným očekáváním, ale nevíme, jaké bude nakonec vojenské rozhodnutí. Samozřejmě rozsáhlá operace probíhá, podrobnosti neřeknu, protože je ani nevím. Ale jak znám historii, je velmi snadné si představit, jak rychle začnou „obvyklí podezřelí“ útočit na Izrael.

Teď by ale mělo být každému jasné, že jde o nový příběh. Máme přinejmenším 130 unesených. Hamás uvedl, že jich má 100, Islámský džihád 30 rukojmích. Všechna předchozí pravidla jsou pryč. Zdůrazňuji, že chceme 130 našich lidí, seniorů, dětí, mladých lidí, zpátky. A to velmi rychle.

Lidovky.cz: Počet unesených je opravdu šokující. Vím, že nemůžete říct podrobnosti, ale jak vláda při jejich osvobozování postupuje? Stále platí, že se s teroristy nevyjednává?

Hlavní otázkou teď je, kde naši unesení občané jsou. Pravděpodobně nejsou na jednom místě. A tato skutečnost naši vojenskou operaci značně komplikuje. Když si pustíte izraelskou televizi, uvidíte, jak se lidé hádají. Ten prosazuje to, ten zase ono. Rozhodně ale nejsme ve fázi vyjednávání, byť je celá tato situace bezprecedentní.

Víte, pokud v našem regionu neukážete sílu, dočkáte se dalších podobných akcí od ostatních hráčů. Takže možnosti jsou velmi omezené. Doufám, že se nám brzy podaří vytvořit mimořádnou vládu, v níž bude rozhodovací proces v rukou zkušených. V současné vládě je totiž málo těch, kteří by měli s takovouto situací zkušenosti, jsou příliš noví.

Lidovky.cz: Útok Hamásu byl přirovnán k jomkipurské válce v roce 1973. Tehdy ale na Izrael zaútočila koalice obřích arabských států, nyní je to teroristická organizace vládnoucí přibližně dvěma milionům Palestinců v pásmu Gazy. Navíc je dnes Izrael technologicky, vojensky i finančně mnohem dál. Přesto byl zaskočen. Jak si vysvětlujete, že se historie opakuje?

Sice podobně jako při jomkipurské válce jsme byli nyní překvapeni, ale skutečným srovnáním by mělo být 11. září 2001. Jde přesně o tytéž teroristické útoky. Jom Kipur – při všech tragických věcech, které se staly –, nebyl útokem na civilisty. Tohle byl ale jednoznačně teroristický útok na civilisty. Počty obětí jsou šílené. A když je porovnáte s počtem obyvatel Izraele a USA, tak daleko přesahují rozměr 11. září.

Samozřejmě po válce bude důkladně prošetřeno, jak k útoku mohlo dojít, co selhalo, teď na to ale není vhodná doba. Nejdřív musíme vyhrát.

Lidovky.cz: Podle některých názorů Hamás využil vnitřní politické rozhádanosti Izraele. Do jaké míry jsou armáda a zpravodajské služby odolné vůči politickému pnutí? Vykazují větší stabilitu?

Myslím si, že existují dva důvody, které vedly Hamás k tomu, aby zaútočil nyní. Zaprvé chybný předpoklad, že pokud bojujeme politicky, tak nás to oslabuje. A druhým, neméně důležitým důvodem, proč s tím začali právě teď, jsou sbližovací rozhovory mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.

Lidovky.cz: Do jaké míry se potvrzují spekulace, že se na plánování akce aktivně podílely Írán a Hizballáh?

To není otázka spekulací. Jsou pro to jasné indicie. Média jsou plná toho, že Írán stál v pozadí, dal zelenou. O Hizballáhu to takto říci nemohu, o tom zatím nejsou jasné zprávy.

Lidovky.cz: Pokud se skutečně zapojení Íránu potvrdí, jaká opatření by mělo Česko a státy EU přijmout ve vztahu k Íránu?

Hamás je výtvorem Íránu. Stále dokola vysvětlujeme, že nelze oddělit jadernou otázku od regionální aktivity. A regionální aktivita Íránu je teroristická. To znamená, že jak Hizballáh, tak Hamás dělají svoje akce záměrně a plošně. A s tím by se mělo něco dělat.

Myslím, že americká reakce nyní ukazuje, že tam to chápou velmi dobře. A Evropané začínají také chápat, že je to opravdu osa zla. Írán je centrem osy zla. To si Evropané začali uvědomovat i díky dodávkám zbraní z Íránu do Ruska.

Lidovky.cz: Může současná situace pozměnit pohled některých evropských států a vlád na Izrael? Shodne se Evropa na tom, kdo je v regionu ten „zlý“?

To je velmi dobrá otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět. To, jak teď všichni vehementně podporují Izrael, je podle mě dočasné. V okamžiku, kdy začneme vážně odpovídat a reagovat na agresi, se to změní. A je velmi hluboká otázka, proč se to tak stane. Myslím si, že svobodný svět by se měl sjednotit a skutečně zastavit problém multikulturalismu. Řekněme si jasně, kdo je dobrý a kdo je špatný. Pokud se zeptáte mě, jestli se to úplně podaří: nejsem si jistá.

Lidovky.cz: Existuje nějaký důvod domnívat se, že je do akce Hamásu nějak zapleteno přes Írán i Rusko? Přeci jen vztahy Teheránu a Moskvy sílí... Může Rusko z napadení Izraele těžit?

Kdybyste se mě zeptala na stejnou otázku ohledně Ruska před rusko-ukrajinskou válkou, tak bych asi řekla, že je do toho zapojeno. Vždycky byli rádi za nestabilitu. Dnes je to ale velmi těžké, protože mají celou řadu zájmů, které souvisí s válkou na Ukrajině. Samozřejmě vztahy Ruska s Íránem Izraeli moc neprospívají.

Lidovky.cz: Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o dlouhé válce. Co si pod tím představit?

To nikdo neví. Z našeho hlediska je i měsíc dlouhou válkou.

Lidovky.cz: Počet izraelských obětí už nyní atakuje bilanci války v roce 1967. Nyní jde ale hlavně o civilisty...

Právě. Většinou jsou to civilní oběti, dříve umírali hlavně vojáci. Nyní je to jiný příběh. Jde o masakr, ne o bitvu. Je to zločin.

Lidovky.cz: V posledních měsících docházelo na Západním břehu k napětí, které si vyžádalo velkou pozornost izraelské armády. Nyní se spekuluje o tom, zda se nejednalo o trik Hamásu, který měl odvést pozornost Izraele od Gazy...

Mohlo to tak být, ale jasnou odpověď nyní nemáme, vše bude teprve prošetřeno po válce. Armáda je na Západním břehu velmi silně přítomna, aby zabránila eskalaci. Doufejme, že to tak zůstane.

Musíte pochopit, že děláme velmi mnoho věcí paralelně. Musíme si sami nadefinovat, co je naším cílem v Gaze. Je naším cílem v Gaze zničit Hamás? Polovina Izraele se o to v televizi hádá. Paralelně musíme udělat i všechno pro to, aby se k Hamásu nepřipojili další. Pak tu máme Hizballáh. Všechno se zkrátka děje paralelně, proto doufám, že do rozhodovacího procesu vstoupí více lidí s vojenskými zkušenostmi.

Lidovky.cz: Řada vlád i institucí EU posílá Palestincům přes různé neziskové organizace finanční příspěvky. Očekáváte, že to útok Hamásu na Izrael změní?

Určitě to nějak ovlivní. Myslím, že se v České republice ozývají hlasy, že by se tato otázka měla v Bruselu nastolit. Jaký bude výsledek, je pro mě velmi těžké říct. Pravděpodobně se bude rozlišovat mezi Hamásem a těmi ostatními.

Lidovky.cz: Hamás si svým útokem podle některých komentátorů podřízl větev a páchá páchá sebevraždu. Je toto možné?

Doufám, že ano.

Lidovky.cz: Je tedy cílem Izraele úplný konec Hamásu?

Nedeklarovali jsme to. Ale kdybyste se mě zeptala, co chci já, tak ano. Každopádně první věc, kterou teď musíme udělat, je opravdu vyjít z této války silní.

Lidovky.cz: Je něco, co vám nyní dává naději, že se to brzy podaří?

Ano, jsou to neuvěřitelné příběhy hrdinství, které prosakují. Například jeden generál ve výslužbě vyrazil sám osvobozovat rukojmí na hudební festival, který přepadl Hamás. Vyzvedl tam několik dětí a přivedl je domů. Stejně tak jiný generál ve výslužbě šel zachraňovat, aniž by byl povolán, riskoval svůj život a pomohl spoustě lidí. A podobných příběhů je mnoho.

Lidovky.cz: Starší generace jako by měla hrdinství ve své DNA. Jsou ale i mladí připraveni na podobné hrdinské kousky?

Myslím si, že ano. Není to jen dědictví minulosti, je to v každé generaci. A je to velmi silné.