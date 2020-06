Věřím, že se na podzim žádný masakr odehrávat nebude, prohlásil šéf statistiků Dušek

PRAHA Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek věří, že přes Česko na podzim nepřejde nekontrolovaná vlna koronaviru. Řekl to v neděli v České televizi v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Zároveň ale podotkl, že koronavirus nezmizí. K tomu, zda druhá vlna viru vůbec přijde, uvedl stejně jako prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, že neví a že tvrdit něco jiného by bylo nevědecké.

„Věřím, že se na podzim žádný masakr odehrávat nebude,“ prohlásil Dušek. „Chystáme systém, který by umožnil tu v uvozovkách vlnu nějakým způsobem jakoby rozkládat - to znamená včas podchytit lokální ohniska šíření, vytrasovat nakažené lidi, umožnit jim se vyléčit (...) a nedovolit viru, aby si vytvořil nekontrolovanou infekční nálož v populaci,“ popsal.



Česko je podle něj připravené situaci čelit, a to včetně vytvořeného informačního systému. „I okolní státy jsou dostatečně ostražité,“ poznamenal.

Důležitou prevencí je teď podle něj aktuální „vychytávání“ nemocných, například v Moravskoslezském kraji. Zabraňuje totiž rozšíření viru do zranitelných skupin obyvatel. „To je princip toho, co bychom měli dělat celý podzim, a zabránit tak zase nějakému hroznému nouzovému stavu,“ uzavřel Dušek.

Je možné, že druhá vlna nebude

Biochemik Konvalinka uvedl, že je samozřejmě možné i to, že druhá vlna nebude. „Nemusí přijít, protože se nám v Evropě, zdá se, podařilo velmi dobře potlačit její infekční faktor. Není vyloučeno, že se nám chytrou karanténou a velmi pečlivým trasováním všech infikovaných podaří infekci potlačit takovým způsobem, že se už nezvedne,“ řekl.

Stát se podle něj musí připravit na to, že se koronavirus na podzim „potká“ s chřipkovou epidemií. „Měli bychom dramaticky zvýšit množství lidí očkovaných proti chřipce, protože to nebezpečí, že tady budeme mít množství lidí s kašlem a chřipkou, kteří budou všichni podezřelí na covid a úplně nám to zahltí systém, je veliké,“ upozornil.

„Musíme připravovat testovací kapacity a očkování proti chřipce, když už nemáme očkování proti covidu, a pracovat takovým způsobem, aby se nám tyhle dvě epidemie nesešly dohromady,“ zdůraznil.

Konvalinka v neděli také odmítl spekulace o původu koronaviru. „Neexistuje žádný molekulárně-biologický důvod si myslet, že virus vznikl v laboratoři. Že byl uměle připraven, aby zabíjel lidi. Zaprvé nechápu, proč by to někdo dělal. Zadruhé nic pro to nesvědčí. A kdo tvrdí, že ano, tak by měl ukázat nějaký argument. Žádný jsem neviděl,“ uvedl.