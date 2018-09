VIDEO: Arabské metro, ‚socan‘ v popelnici či ODS proti anarchii. Strany se předhání v bizarnosti

PRAHA Do komunálních a senátních voleb zbývají dva týdny. Kampaň vrcholí a jednotlivé strany se navzájem předhánějí, kdo přijde s nápaditějším, humornější či útočnějším předvolebním spotem. Jedno takové video, které rozpoutalo vášnivou diskuzi na sociálních sítích, zveřejnili ve čtvrtek na svých facebookových stránkách také pražští občanští demokraté.

Půlminutový klip zachycuje mladého muže s dredy, jak omámen leží na rozbahněné zemi a netuší, co se kolem něj děje. „Ten taky půjde volit?“ kladou si otázku zástupci ODS. „Necháte ho rozhodovat za vás?“ doplňují.



Záhy po zveřejnění se objevily hlasy, že video je namířené proti Pirátům, kteří disponují v hlavním městě silnou voličskou základnou a jsou považováni za jednoho z favoritů voleb v Praze. Sami Piráti se podle slov poslance Mikuláše Ferjenčíka domnívají, že tím ODS ohrožuje zejména svůj volební výsledek, neboť kvůli podobným příspěvkům prý přicházejí o voliče.

VIDEO: Video Facebook ODS Praha 20. 9. 2018 19:56 Nechali byste na něm rozhodnutí o své budoucnosti?

„Přijde mi, že video trefně zhodnotil Alois Sečkár, 44. člověk na kandidátce ODS,“ řekl pro Lidovky.cz Ferjenčík. Podle Sečkárova komentáře je spot znázorněním buranského primitivismu. Zároveň prý dává záminku k přemýšlení, jestli se občanská demokracie nedělí o poradce v kampani s SPD Tomia Okamury.



„Nedůstojný obsah s nejasným vyzněním“

ODS však odmítá, že by v klipu útočila na kohokoliv. Ať už na určitou osobu, či politický subjekt. „Je to závěrečná část kampaně, která se jmenuje pořádek proti anarchii. Jde o sérii videí, nikoliv jen jedno, která upozorňují na to, co nefunguje, že se na spoustu věcí kašle, i když by nemělo,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Tomáš Portlík, předseda pražské buňky strany.



Další videa, která Portlík zmiňuje, zobrazují například pána v oranžovém triku, kterak si rozlije pivo při práci s vibračním pěchem či dvojici, která se neúspěšně pokouší rozbít skleněnou výlohu, přičemž ji odrazený kámen zasáhne do hlavy.

Podle Alžběty Králové z Institutu politického marketingu ale klip s dredatým mladíkem přesto představuje nedůstojný obsah, jenž nemá jasné vyznění. „ODS se stejně jako ostatní strany bojí nárůstu voličů Pirátů. Vymezování se by ale mělo probíhat ve věcné a programové rovině, ne na základě nějakých stereotypů a urážek,“ uvedla.

Občanští demokraté ovšem nejsou jediní, kteří na sebe v posledních dnech upoutali pozornost nevšedním předvolebním klipem. Třeba kandidát na brněnského primátora Oliver Pospíšil (ČSSD) neváhal kvůli demonstraci programového slibu strany vlézt do kontejneru na tříděný odpad.

VIDEO: Video Facebook COOL starosta 12. 9. 2018 23:06 To si takhle náhodou sedím v popelnici, čtu naše noviny "Brno pro Brňáky", a najednou se otevře víko. Tak jsem to paní řekl.



S námi bude mít popelnice zdarma! Stejně jako její vnoučata! :-)

S námi bude mít popelnice zdarma! Stejně jako její vnoučata! :-)

Proč? Proč by měli senioři platit víc, než musí, když musí obracet každou korunu? Poplatek za odpad je vlastně místní daň. Proč tedy od této povinnosti neosvobodit děti a podpořit tak cíleně rodiny s dětmi? Prostě POPELNICE ZDARMA DĚTEM A SENIORŮM!

Sociální demokracie se totiž zavázala, že v případě zvolení zařídí odpady pro seniory a děti zdarma.„To si takhle náhodou sedím v popelnici, čtu naše noviny ‚Brno pro Brňáky‘ a najednou se otevře víko. Tak jsem to paní řekl. S námi bude mít popelnice zdarma,“ okomentoval Pospíšil.



Odlehčit předvolební atmosféru a udělat si ze sebe legraci se dle svých slov rozhodl i úřadující lídr brněnské metropole Petr Vokřál (ANO). Coby MC Po(Vokřál) přišel se „Songem jako Brno“, v němž se mimo jiné prezentuje stejnými tanečními pohyby, které loni použila automobilka Škoda ve svém propagačním videu na Tchaj-wanu. „Nemám v plánu vést konfrontační kampaň, byl bych mnohem radši, kdyby se mi podařilo vyvolat pozitivní náladu a úsměv,“ odůvodnil primátor.



VIDEO: Video Facebook Brno Plus 19. 9. 2018 19:00 Blíží se komunální volby, ve kterých se budu ucházet o primátorský post na další čtyři roky. Rád bych dokončil změny, které se nám podařilo v Brně nastartovat. Rozhodně ale nemám v plánu vést nějakou konfrontační kampaň, byl bych mnohem radši, kdyby se mi podařilo vyvolat pozitivní náladu a úsměv. A proto je tady MC Po(Vokřál) se svým Songem jako Brno Cíl tohoto hitu je jasný, odlehčit předvolební atmosféru, udělat si ze sebe trochu legraci a především apelovat na všechny Brňáky: běžte 5. a 6. října volit. ✌

Pozadu nezůstali ani uchazeči o senátorské křeslo. Kandidát Svobodných za Prahu 8 Michal Malý natočil video, v němž představuje možnou vizi pražského metra v roce 2025. Podle ní by typickou stříbrnočervenobílou barevnou kombinaci vlakové soupravy mohla vystřídat růžová a české nápisy by nahradily popisky v arabském jazyce. Změnilo by se i hlášení, jež by byla rovněž v arabštině. „Pochopitelně, že je to jenom jako. Ale můžeme vyloučit, že se to opravdu nestane,“ ptá se Malý v závěru videa.