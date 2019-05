VIDEO: Praha Rudolfa II. ožila. Čtyři sta let staré panorama města rozpohybovaly moderní technologie

Praha Z měděné desky k živému obrazu. Taková je zatím poslední kapitola existence Sadelerova prospektu z roku 1606, kterému vdechl život projekt Muzea hlavního města Prahy. K vidění je v domě U Zlatého prstenu nedaleko Staroměstského náměstí.

Po klidných vlnách Vltavy pomalu klouže dlouhá pramice. Na břehu pochodují disciplinovaným krokem jednotky stráží v lesklém brnění, na vedlejší zahradě dostává prutem výprask manželka jednoho z Pražanů. Skupina žen ve vodách řeky zase máchá prádlo a kdesi nad nimi na skále mává na projíždějící básník čerpající inspiraci.

Tak to vypadá na oživlém vyobrazení Prahy z roku 1606, který v domě U Zlatého prstenu odhalilo Muzeum hlavního města Prahy. To má předlohu ve více než čtyři století starém mědirytu, který do kovu vyleptal Aegidius Sadeler podle kresebného návrhu Phillipuse van den Bosche.

Pohled na Prahu roku 1606 označovaný jako Sadelerův prospekt je cenným pramenem i pro historiky, věrně totiž zachycuje dobovou podobu Prahy, která jim může leccos napovědět.



Sadelerův koncept Představuje unikátní ikonografický pramen, který poměrně přesně zachycuje podobu města na počátku 17. století a je dodnes hojně využíván historiky, archeology a památkáři k jeho bližšímu poznání. Na počátku 17. století město zažívalo své druhé vrcholné období, když sem Rudolf II. v roce 1583 přenesl své panovnické sídlo. Prospekt z roku 1606 výrazně předčí své starší předchůdce jak v rozměrech, tak v detailu provedení a kvalitě uměleckého zpracování. Původní prospekt je složen z devíti samostatných listů a na šířku měří přes tři metry. Sloužit měl především jako reprezentativní dílo k oslavení města Prahy.

Díky audiovizuálnímu konceptu, který se svým týmem vytvořili Martin Hejl a architekt a scénograf Bronislav Stratil, vznikla projekce, jež kusu chladného kovu vdechuje život. Původních asi šest set nehybných postav se totiž díky technikům a animátorům začalo hýbat a vykonávat své každodenní činnosti.

„Tým zhruba o deseti lidech na tom pracoval asi rok a půl. O přesném čísle odpracovaných hodin přehled nemám, ale určitě je to víc, než bych si přál,“ usmíval se při dotazu serveru Lidovky.cz Hejl, pro kterého to v kategorii samostatných animací byl nejdéle trvající projekt v jeho životě.



Tým animátorů měl možnost si postupy nejprve osahat na výsecích prospektu, které také „oživil“ a jež se v domě U Zlatého zvonu nacházejí o patro výš. „Na nich jsme si potřebné postupy osahali a zjistili, co to ještě unese. Bylo to potřeba, abychom se přesvědčili o tom, že skutečně chceme přijmout výzvu naanimovat celý prospekt.“



Pro novináře Hejl také popsal, že místo umělecky interpretovaného zpracování se jeho tým vydal cestou co největší autenticity. Musel proto spolupracovat s řadou historiků a zkoumat dobové prameny, aby zjistil, jak lidé tehdy pravděpodobně vypadali.



Na projekci se podle Hejla pohybuje přes tisíc jednotlivě animovaných postaviček, v původním originále jich ale je okolo šesti set. „Zjistili jsme, že některé postavy mají tendenci odcházet na místa, kde je divák nevidí, čímž se nám obraz trochu vylidnil. Některé jsme tedy museli přidat,“ vylíčil autor audiovizuálního konceptu.

Má mezi nimi i svou oblíbenou postavu. „Nejraději mám toho malého mávajícího básníka na skále,“ prozradil serveru Lidovky.cz Hejl.



Součástí expozice jsou i speciálně komponovaná hudba i zvuky města, která návštěvníky vtáhne do dobové atmosféry. Animace zůstane součástí stálé expozice metropolitního muzea, která se v domě U Zlatého zvonu věnuje středověké podobě Prahy. Nastartovala ji už výstava o Praze v dobách Karla IV. z roku 2016.