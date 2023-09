Raketový růst hodnoty. Vietnamské auto Vinfast se tajně testuje v Praze, chystá svůj vstup do Evropy

Po Praze se v posledním zhruba roce pohybují maskovaná auta značek, jež mnohdy neznají ani lidé, kteří se o automobily opravdu zajímají. A ne, není to jejich maskováním, to často bývá vlastně poměrně lehké a tvary i některé detaily aut neskrývá tak, jak to někdy při testování prototypů bývá. Je to proto, že jde o auta obecně zatím nepříliš známé značky Vinfast.