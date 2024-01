I v Sokolově slyšel ministr Rakušan „Demisi!“. Debata Bez cenzury byla ale tentokrát klidnější a věcnější

Po Karviné zamířil předseda STAN Vít Rakušan do Karlovarského kraje. Právě zde je podpora vlády nižší než v jiných oblastech. Sál v Městském domě kultury Sokolov pojme asi stovku lidí, zhruba půl hodiny před začátkem akce už byl plný. „Vždycky je to překvapení, jak to půjde,“ prohodil Rakušan směrem k novinářům a členům svého týmu, když vstupoval do sálu.

Na rozdíl od Karviné, kde pil pivo, se včera spokojil s vodou. Jenže další minimálně dvě desítky lidí zůstaly čekat na schodišti před sálem, protože se už nevešli. „Když pronajme sál pro sto lidí a mnozí z nich jsou ze STAN, tak to není žádná férová debata,“ rozčiluje se pan Petřík, který „si přál udělat si na Víta Rakušana osobní názor“. Z televize je mu prý ministr vnitra velmi nepříjemný. Chtěl se Rakušana zeptat na válku na Ukrajině.