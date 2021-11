Na odškodnění za výbuchy stát nachystal stovky milionů. Očekává osm tisíc žádostí

Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, číslo účtu a k tomu podpis.

Tolik údajů stačí, aby obyvatelé pěti obcí dosáhli na jednorázové odškodnění za psychickou újmu, duševní útrapy nebo snížení kvality života v souvislosti s opakovanými explozemi v muničních skladech ve Vlachovicích. Speciální zákon začne platit v lednu.

„Stačí elektronicky nebo ručně vyplnit jednoduchý formulář, není na něm nic složitého,“ přiblížil starosta Haluzic František Marecký. „Dělali jsme si seznam a u nás bude žádat přes 80 občanů. Jsme malá obec. Hodně lidí během šesti let také zemřelo a v tom případě nárok zaniká.“

Žádosti přivezli do obcí na začátku tohoto týdne zástupci ministerstva vnitra. Čekají, že se na ně obrátí kolem osmi tisíc lidí. Formuláře musejí podat od ledna do konce června příštího roku. Úředníci pak mají tři měsíce na posouzení a měsíc na odeslání částky.

Kdo o peníze požádá, zároveň se vzdává náhrad například za znehodnocení lesa nebo jiné škody na polích. Majitelů menších pozemků, kteří se k nim několik let nemohli dostat, nemohli je zušlechťovat, chránit stromy před kůrovcem a těžit dřevo, jsou stovky.

„V drtivé většině ale uplatní tuto jednorázovou částku,“ poukázal starosta Lipové Miloslav Svárovský. „Pokud by šli soudní cestou, hned v prvopočátku by to pro ně znamenalo náklady na právníky a znalecké posudky a leželo by na nich břemeno dokazování. Mohli by dostat vyšší částku, ale to vůbec není jisté.“

Peníze dostanou jednotlivci i obce

Celkem stát rozdělí zhruba 300 milionů jednotlivcům a 350 milionů obcím. Nárok mají obyvatelé Vlachovic, Haluzic, Lipové, Slavičína a Bohuslavic nad Vláří.

Náleží za každý den od 16. října 2014, kdy se ozvala první mohutná exploze, až do 13. října 2020, kdy policie ukončila záchranné práce. Pokud se někdo přistěhoval nebo odstěhoval v průběhu tohoto období, dostane poměrnou částku, kterou vypočítá ministerstvo.

„Podíváme se do evidence obyvatel a částky vypočítáme přesně podle zákona,“ poukázal náměstek ministra vnitra Petr Vokáč. „Je to náhrada, která vyplynula z široké politické shody a podpory i mezi starosty a napříč Poslaneckou sněmovnou.“

Peníze mají alespoň částečně zmírnit dopady, které události měly a souvisely především s pocitem bezpečí.

Není co závidět, říkají místní

„Jestli nám někdo chce závidět odškodnění, tak nemá co. Já bych místo těch peněz byl radši, kdyby k ničemu takovému tenkrát nedošlo a ani do budoucna, doufám, nedojde,“ řekl Stanislav Maček z Vlachovic.

„Na majetku škody nemám, ale osobně to byl zážitek takový, že při druhém výbuchu běhaly maminky pro své děti do škol a školek a odjížděly do okolí.“

Zmíněných šest let rozdělili tvůrci zákona na několik období podle stupně rizika. Za dobu neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince, což byla nebezpečná situace s přímým ohrožením, bude náležet 300 korun za den.

Následující rok, kdy se odvážela munice ze skladů, znamená 100 korun denně. Dalších téměř pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za toto období měli dostat 20 korun za den.

Pro jednotlivce včetně dětí to znamená 15 až 90 tisíc korun.

„O odškodnění mohou žádat všichni obyvatelé Slavičína, tedy asi 6 300 lidí. Pouze je to tak, že jen pro část Divnice platí plná náhrada za všechna tři období. U ostatních to vychází zhruba na 15 tisíc korun,“ upřesnil starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Obce za peníze opraví rozbité silnice

Peníze dostanou i samotné obce podle vzdálenosti od rizikového perimetru a také podle rozpočtového určení daní. Pro Zlínský kraj jde o 59 milionů korun, Vlachovice dostanou 116 milionů, Slavičín 104 miliony, Lipová a Bohuslavice nad Vláří shodně 36 milionů a Haluzice téměř 16 milionů. Využijí je na opravu silnic poškozených dlouhodobým odvážením těžké munice, na svůj rozvoj nebo podporu místních spolků.

Stát by se měl ale vyrovnat i s dalšími nároky. S žádostí o náhradu v souvislosti s šestiletými záchrannými pracemi se na Zlínský kraj obrátilo kolem 150 zájemců. Uznané jsou jen dvě. Vojenské lesy a statky domlouvají s majiteli směnu pozemků nebo jejich odkoupení, aby mohli území scelit. U některých právnických a fyzických osob ale k dohodě ještě nedošlo.

Jsou mezi nimi i město Slavičín a obec Vlachovice, které mají v areálu své lesy a jsou poškozené. Stěžovaly si na to, že během uplynulých let s nimi stát nejednal. Teď je zajímá budoucnost areálu, kterou by mělo předložit ministerstvo obrany.

„Dokud nebudeme mít na stole koncepci budoucího využití areálu, tak si pozemky ponecháme. Nějaké návrhy jsme slyšeli, ale nám jde primárně o to, aby naši obyvatelé byli v bezpečí, aby zde nebyl žádný vojenský materiál,“ zdůraznil starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.