Vláda nemůže školám a výzkumu sebrat přes 30 miliard, děsí se akademici

Vysokoškolské odbory nesouhlasí se škrty v návrhu rozpočtu na rok 2024, který unikl do médií. Podle předsedy Vysokoškolského odborového svazu Petra Baierla jsou akademici rozhořčení tím, že by se rozpočet na vědu a výzkum měl snížit o desetinu a ministerstvo školství (MŠMT) by oproti letošku mělo na výdajích ušetřit třicet miliard korun.