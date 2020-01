Vláda čelila kritice opozice kvůli absenci některých ministrů. Jednání se musela odložit

Praha Sněmovna proti původním plánům zatím neprojednala pravidla pro lobbování ani některé další předlohy v úvodním kole. Musela je ve středu dopoledne odložit kvůli nepřítomnosti příslušných ministrů. Opozice za to vládu kritizovala.

Předseda Starostů Vít Rakušan poukazoval na to, že poslanci se na jednotlivé body, jak mají přijít na řadu, připravují, ministři ale nechodí do práce. „Docházka ministrů je špatná,“ konstatovala také předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Konstatovala, že schůze by mohla klidně skončit a poslanci jít domů.



Šéf vládní sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek se za situaci omluvil. Podotkl, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová byla řádně omluvená kvůli zahraniční cestě a ministr průmyslu, obchodu a také dopravy Karel Havlíček (oba za ANO) obhajoval své předlohy v Senátu. Právě oni měli uvést šestici vládních návrhů.

„Radost nám to nečiní,“ komentovala stav ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Poznamenala, že sama v minulosti řešila dilema, zda má jít do Senátu, nebo do Sněmovny, když obě komory projednávaly její návrhy souběžně. Opozice však upozorňovala na to, že vláda mohla rozhodnout o zastoupení nepřítomných ministrů jiným členem kabinetu, což neučinila.

Do problémů se dostala kvůli postupu sněmovního jednání i knihovnická novela, kterou měl uvést ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministr sice ve Sněmovně byl, jeho předloha ale přišla na řadu zrovna v době, kdy pobýval mimo jednací sál.