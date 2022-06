Bartoš slíbil extra tarif na energie do srpna. Pořád nic nevíme, řekl šéf svazu

„Předpokládám, že nejzazší termín je začátek topné sezony, což je konec srpna,“ řekl Bartoš. Opatření by mělo zajistit slevy nízkopřijmovým rodinám na topení a elektřinu podle jednotlivých tříd tarifů, zároveň má motivovat k šetření energie formou odměn.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ale vládu kritizoval za to, že je příliš pomalá. „Vidíme snahu, ale chybí nám činy,“ řekl Špicar. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela ze STAN dle jeho slov návrh opatření sliboval již před čtyřmi měsíci. Síkela už dříve řekl, že pomoc by měla být co nejvíce adresná a nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny.

„Kdybych znal detaily podle jakého klíče se bude ta podpora rozdělovat a kolika firmám pomůže, byl bych mnohem klidnější. Ale my ty detaily neznáme,“ dodal Špicar.

Bartoš také řekl, že neviděl nabídku, kterou podle Hospodářských novin učinil státu majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Web deníku na začátku května uvedl, že podnikatel nabídl vládě ke koupi levnější proud ze svých uhelných elektráren. Návrhem se podle webu měla zabývat porada ekonomických ministrů. „Nejsem si vědom, že by někde na stole ležela nějaká nabídka,“ řekl ministr, který patří mezi členy porady.

Kritikou nešetřil ani bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Je to tragikomedie v přímém přenosu. Pro firmy jste neudělali nic a pro domácnosti málo. Občané změny pocítí až na konci roku a neznáme ani podobu návrhu,“ dodal Havlíček.

Elektřina v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta.

Hnutí ANO navrhuje oproti schválenému záměru vlády 5 tisíc korun na dítě chce příspěvěk i pro studující až do 26 let a každý měsíc až do konce letošního roku. Opatření by nicméně stálo přibližně 50 miliard, což Bartoš označil za nereálné. Podle Havlíčka by vláda mohla na pomoc využít prostředky mimo jiné ze zisků ČEZu a modernizačního fondu.

Vicepremiér Bartoš podpořil stávající vládní návrh pětitisícové podpory pro rodiny s dětmi do 18 let. „Ve designu příspěvku změny neočekávám. Stanovená věková hranice je kompromisem,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Vládní příspěvek kritizoval v Otázkách sociolog Daniel Prokop. „Opatření není systémové. Příspěvek by se měl poslat automaticky bez žádosti rodinám, které mají problémy, například berou přídavky na děti, nízkopřijmovým důchodcům a podobně,“ komentoval Prokop. Podle něj jednorázový příspěvek odvádí pozornost od potřebné celkové reformy sociálních systému dávek a daní.

Změny v ČEZ

Premiér Petr Fiala tento týden při interpelacích ve Sněmovně řekl, že stát chce na pomoc občanům použít i dividendy energetické společnosti ČEZ, ve které je stát se 70 procenty akcií majoritním akcionářem. Vláda zároveň připravuje změny v dozorčí radě ČEZ.

Bartoš v neděli uvedl, že Piráti budou do rady nominovat analytika Janusze Konieczného z Nadačního fondu boje proti korupci. Nominaci akceptoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který podle Bartoše chtěl, aby mezi nominovanými nebyli lidé, kteří jsou aktivní v politice. Mezi dalšími oficiálně navrženými kandidáty jsou hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Radovan Vávra, Radim Jirout, Jiří Kadrnka a Vít Doležálek.