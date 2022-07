Vláda chce koupit nadzvukové stíhačky F-35 z USA a obrněnce ze Švédska, oznámil premiér Fiala

Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česká republika smlouvu do roku 2027 s tím, že pak by mohla využít dvouletou opci.

Ministerstvo obrany zrušilo tendr na nákup pásových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Nově osloví přímo švédského výrobce stroje CV-90 BAE Systems. Tendr byl podle Černochové zrušen na základě doporučení právní kanceláře. Nové stroje mají nahradit starší sovětská vozidla.

České gripeny budou hlídat vzdušný prostor Pobaltí o dva měsíce déle až do konce září. Důvodem je žádost Litvy. Vládu o tom informovala ministryně obrany Jana Černochová. Čeští stíhači měli v Litvě skončit na konci července.

Vláda jedná o vstupu Švédska a Finska do NATO

Schůze vlády ještě bude pokračovat. Koná se ve Sněmovně v průběhu jejího jednání o snížení letošní platby státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun.

Ministři mají na program i návrh na ratifikaci protokolů o přistoupení Finska a Švédska do NATO. Dvojice dlouhá léta neutrálních skandinávských států požádala o vstup do NATO v květnu po válce, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině. Zástupci Švédska a Finska podepsali přístupové protokoly 5. července. K přijetí obou zemí do NATO je nutná ratifikace ve všech třiceti členských zemích aliance.

Vláda by mohla rozhodovat i o hlídání slovenského vzdušného prostoru. Premiér Petra Fiala minulý týden řekl, že počítá se zajišťováním ochrany slovenského vzdušného prostoru českými stíhacími letouny.

O pomoc v červnu požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se zapojí také Poláci, Bratislava bude podle slovenského premiéra Eduarda Hegera pomoc potřebovat minimálně rok. Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16. Původně se počítalo, že první stroje dostane letos a zbytek o rok později, nakonec to tak bude až za dva roky.