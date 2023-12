Vláda otevřela kasu pro přezbrojení armády. Oproti předchozímu roku si obrana razantně polepší

Výdaje na obranu mají v rozpočtové politice státu opět zelenou a letos poprvé byly sestaveny na základě zákona, který určuje jejich povinnou výši na úrovni minimálně dvou procent hrubého domácího produktu.

I proto má ministerstvo obrany pro rok 2024 k dispozici 151,2 miliardy korun. To znamená nárůst oproti roku 2023 o 35,2 procenta. Ekonomové sice upozorňují, že toto číslo je třeba ještě očistit o míru inflace, přesto jde však o razantní nárůst. A k tomu je třeba ještě připočíst výdaje dalších ministerstev na obranu státu ve výši 8,6 miliardy. Celkové výdaje pro tento účel pro rok 2024 činí 159,8 miliardy korun.

„Rozpočet ministerstva obrany České republiky na rok 2024 je zpracován s vědomím naprosté nezbytnosti urychlit modernizaci armády a zvyšovat schopnosti jejího použití ve všech doménách a zároveň odstranit její enormní vnitřní dluh,“ komentovala rozpočet pro rok 2024 ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dostatečná výše rozpočtu, jeho předvídatelnost a stabilita podle ní umožnily vládě rozhodnout o zahájení historicky nejvýznamnějších modernizačních zakázek, jejichž cílem je vybudování těžké mechanizované brigády a přezbrojení nadzvukového letectva. Je si prý vědoma, že s rostoucími výdaji na obranu nemusí souhlasit každý, ale podpora investic do armády je prý vyšší, než v minulosti byla.

Na investice do výzbroje, výstroje, infrastruktury, informačních technologií a podobně půjde téměř polovina rozpočtu, tj. 72,5 mld. Kč.

„V příštím roce počítáme například s uzavřením smlouvy na nadzvukové letouny F-35, pokračovat bude vyjednávání o zapojení do projektu nového tanku Leopard 2A8 a o nákupu středního transportního letounu. Pořizovat také budeme nákladní automobily, munici různého určení nebo výstrojní součástky,“ sdělil serveru Lidovky.cz Karel Čapek z tiskového odboru ministerstva obrany.

Česká armáda by v roce 2024 měla mít 29 234 vojáků a vojákyň, 4760 příslušníků aktivních záloh a 8385 civilních zaměstnanců.

Česká vláda také schválila dlouho očekávaný a pro obranyschopnost země základní dokument, Koncepci výstavby Armády ČR 2035. „Vizí, kterou KVAČR představuje, je odhodlaná a dobře připravená armáda, která bude schopná bránit Českou republiku ve spolupráci se spojenci v konfliktu vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který může být vybaven jadernými zbraněmi,“ řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Do roku 2030 se počítá s výrazným navýšením investic do modernizace armády, kdy bude Česko investovat do nové techniky a vybavení až 60 procent výdajů na armádu.

Mezi lety 2031 a 2035 pak budou investice stabilizovány na 35 procentech rozpočtu armády. V těchto letech se armáda zaměří na integraci nové techniky a výzbroje a na zabezpečení jejího životního cyklu.