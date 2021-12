Zeman jmenoval Fialovu vládu, do Lán přijela autobusem. Ještě dnes bude rozhodovat o nouzovém stavu

„Nejjednodušší by bylo popřát vám jenom úspěch. Ale to není moc konkrétní. Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, samozřejmé to ale není,“ řekl po jmenování novým ministrům Zeman.

Uvedl, že politici se rádi chlubí a on není výjimkou. Připomněl úspěchy své vlády z doby, kdy byl sám premiérem. „Před vámi je příležitost vyrovnat se s covidem, vyrovnat se s energetickou krizí a samozřejmě vyrovnat se i s rozpočtem a hospodařením státu. Při této příležitosti se, jak říkal Petr Nečas, buď uděláte, nebo odděláte. Přeji vám to první,“ dodal.

Nový předseda vlády Fiala řekl, že jeho kabinet přebírá odpovědnost. Nezačíná podle něj v dobré situaci, řada problémů je v Česku zanedbaná. „Chceme pracovat od prvního okamžiku. Čeká nás spousta práce, chceme ji dělat trochu jinak, než naši předchůdci,“ uvedl.

„Jsem přesvědčen, že nová vláda je tým složený z lidí, kteří mají nadání, mají kompetenci,“ řekl. „Víme, že to nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to společně zvládneme,“ dodal.

Zeman jmenoval kabinet v podobě, v jaké mu ho Fiala navrhl před měsícem. Prezident původně oznámil, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského. Fiala však později po schůzce s hlavou státu oznámil, že výhrady prezidenta k pirátskému kandidátovi sice trvají, Lipavský se ale ministrem stane.

Členové nového kabinetu v Lánech složili slavnostní slib. Při čtení jmen došlo k přeřeku právě u Lipavského, kdy hradní protokolář Vladimír Kruliš nejprve uvedl, že má magisterský, nikoliv jen bakalářský titul. Právě nedostatečné vzdělání přitom Zeman dříve kritizoval.

Jmenován zatím nebyl Zdeněk Nekula z KDU-ČSL, který se je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci. Pověření řídit ministerstvo zemědělství dostane dočasně předseda lidovců Marian Jurečka.

Členové příští vlády odjeli do Lán společně autobusem od svého dočasného sídla v Hrzánském paláci. Na zámek dorazili před 10:15. Před přijetím u Zemana museli podstoupit antigenní testy, tak jako všechny návštěvy u hlavy státu.

Před návratem do Prahy se zastavili v Lánech u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kde položili věnec a zazpívali státní hymnu. Poté se nová vláda přesune do pražské Strakovy akademie, kde absolvuje první zasedání. Předseda vlády pak odpoledne a v sobotu bude uvádět ministry do jejich úřadů.

Na prvním zasedání kabinetu bývají na programu obvykle formality. budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ale už avizoval, že vláda v pátek rozhodne o tom, zda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.

Obě Babišovy vlády i kabinet Bohuslava Sobotky z ČSSD v roce 2014 schvalovaly na prvním jednání například návrh na jmenování předsedy Legislativní rady vlády, řešily také funkci vedoucího úřadu vlády a mluvčího kabinetu. Zabývaly se i obsazením Bezpečnostní rady státu či určením role prvního místopředsedy vlády.