Vláda stanovila strop pro výrobní cenu elektřiny z různých zdrojů

Vláda schválila strop pro výrobní ceny elektřiny, řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. Strop bude různý podle výrobní technologie a nebude se týkat výrobců s výkonem do jedné MWh. Částka nad stanovený strop bude podléhat odvodu. Platit to má po celý příští rok. Schválit to ale ještě musí parlament.