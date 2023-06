Průměrné domácnosti sebere vládní balíček 7 614 korun ročně, ukázala analýza

Průměrná domácnost v Česku by po devíti větších daňových změnách z vládního balíčku ročně přišla o 7 614 korun. Nejméně by se chystaná opatření měla v průměru dotknout seniorů, nejvíc úplných rodin s dětmi. Největší příjem k ozdravení rozpočtu by stát získal od zaměstnanců z nového nemocenského pojištění. Vyplývá to z analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).