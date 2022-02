Vláda bude mimořádně jednat o Ukrajině. Schvalovat má humanitární pomoc

Vnitro má připravený čtyřstupňový plán podle intenzity pomoci. V nejmírnějším zeleném stupni je Česko nyní. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan ve čtvrtek řekl, že preventivně předloží návrh na přesun do oranžového stupně. Ten obsahuje opatření na podporu do 5000 uprchlíků.

„Vnímám to jednoznačně jako útok na mír v celé Evropě. Válka, která pro nás tady v Evropě byla s výjimkou balkánské krize od druhé světové války něčím, o čem jsme jenom četli, je prostě tady,“ uvedl Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kabinet by se mohl zabývat i otázkou prodloužení víz Ukrajinců. Lidé z Ukrajiny, kterým končí v ČR povolení k pobytu, budou moci podle ministra vnitra požádat o „speciální typ víz“ se zjednodušenou procedurou. Dosavadní víza se budou prodlužovat, pozastaví se také vyhošťování.

„Jsme připraveni za prvé těm Ukrajincům, kteří na našem území žijí na nějakou formu krátkodobého pobytu, pokud budou mít o to zájem, tak ten pobyt v České republice zlegalizovat, prodloužit a neposílat je do země, která je teď ve válečném stavu. Stejně tak je Česká republika připravena pomoci i dalším lidem, kteří by do České republiky měli třeba přijít,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Rakušan.

Ukrajinským hlavním městem Kyjevem otřásly v pátek nad ránem mohutné výbuchy. Na Kyjev dopadly ruské rakety. Ve městě od čtvrtka platí zákaz nočního vycházení.

Lídři EU se shodli na dosud nejtvrdších sankcích proti Rusku. Omezen bude také přístup Ruska ke klíčovým technologiím, včetně například polovodičů.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku,“ řekl ve čtvrtečním projevu prezident Miloš Zeman, který mluvil o tom, že Rusko se dopouští zločinu proti míru. „Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními,“ uvedl český prezident.

Na vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT, který navrhovala řada zemí v čele s pobaltskými státy, se ale lídři zemí Evropské unie ve čtvrtek v noci neshodli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal v noci všeobecnou mobilizaci. Země uzavřela hranice, muži ve věku 18 až 60 let mají výslovně zakázáno vycestovat. „Kdo je připraven s námi bojovat? Nikoho nevidím. Kdo je připraven poskytnout Ukrajině záruku členství v NATO? Všichni se bojí,“ řekl ukrajinský prezident.