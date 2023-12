Vláda mění pravidla, co je znásilnění. Blažek oceňuje dohodu i s opozicí

„Jsem přesvědčen, že jde o krok, nikoli zbrklý skok, správným směrem,“ uvedl ve středu ministr Blažek.

To, že vláda návrh zákona schválila, trochu překvapivě místo ministra oznámili Piráti v tiskové zprávě, do níž napsal, že vláda „schválila změnu definice znásilnění v trestním zákoníku, o což Piráti dlouhodobě usilovali“.

Podle vládou přijatého návrhu ministerstva spravedlnosti se vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že normální člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Pavel Blažek @blazek_p Vláda dnes projedná tzv. redefinici znásilnění. Nepředkládám ji proto, že bych podlehl jisté módnosti tématu – módnost mívá sklony k povrchnosti. Ještě před časem jsem si nebyl úplně jistý její přínosností pro trestní řízení a tím i pro oběti sexuálního násilí.. V uplynulém roce… https://t.co/340k1j9wGh oblíbit odpovědět

Případy, kdy tak učinit nemůže pro určitou objektivní překážku, ať již fyzickou nebo psychickou, se pak navrhuje řešit zakotvením výslovné definice bezbrannosti v trestním zákoníku – kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání, nízkému nebo vysokému věku, silnému ochromujícímu stresu či zdravotnímu handicapu. Výčet důvodů bezbrannosti je ale otevřený a lze tak mezi ně zařadit i další výslovně neuvedené důvody.

Trestný čin znásilnění bude nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky ministerstvo vyčlenilo do samostatného nového trestného činu sexuální útok. Sexuální praktiky s dítětem do 12 let mají být vždy považovány za znásilnění nebo sexuální útok. Dosud se tyto činy klasifikovaly jako pohlavní zneužití.

Změna pomůže obětem znásilnění, je přesvědčena poslankyně STAN Barbora Urbanová. „Aby se trestný čin kvalifikoval jako znásilnění, nebude „třeba“ prokázat násilí jako takové, například modřiny, ale to, že to oběť nechtěla, to znamená řekla či naznačila NE. To pomůže velmi u činů mezi partnery či manžely, znám hodně případů, kdy prostě oběť říkala ne, dokonce i plakala, ale pachatel měl pocit, že může i tak,“ napsal na sociální síti X (dříve Twitter).

„Rozděluje znásilnění a akt sexuálního násilí. Ale hlavně konečně správně definuje znásilnění, kterým by mělo být vše, kde jeden z účastníků projeví jakýmkoliv způsobem nesouhlas s pohlavním stykem,“ ocenila navrhovanou novelu i poslankyně opozičního ANO Taťána Malá.

Taťána Malá @TatanaMala Dnes jde na vládu novela trestního zákoníku, na které jsem si také své odpracovala.

Rozděluje znásilnění a akt sexuálního násilí. Ale hlavně konečně správně definuje znásilnění, kterým by mělo být vše, kde jeden z účastníků projeví jakýmkoliv způsobem nesouhlas s pohlavním… https://t.co/qmumnfRY30 oblíbit odpovědět

„Děkuji zástupcům koalice i opozice a mnoha dalším, že jsme si vzájemně naslouchali a shodli se na předloženém návrhu. Má tak šanci na velkou podporu ve Sněmovně. Snad to přispěje k širšímu pochopení, že když se s trpělivostí chce, mohou se dobré věci dohodnout i v jinak rozklížené Sněmovně,“ napsal na sociální síti X ministr Blažek.

Důchody mají být dorovnány účastníkům odboje a odporu proti komunismu

Disidentky a disidenti by měli v příštím roce začít dostávat průměrný starobní důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody.

Lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální správa měla nižší penzi automaticky dorovnat, týkat by se to mohlo stovek lidí.

Na neřešení problému nízkých penzí disidentů upozornil nedávno signatář Charty 77 Jiří Gruntorád, přes týden držel hladovku před Úřadem vlády.

Vláda projedná i koncepci výstavby české armády do roku 2035. Vznikala spolu s dříve schválenou obrannou i bezpečnostní strategií. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude znamenat deset let zásadní technologické transformace a generační obměnu zbraňových systémů.