Zvýšit se může životní minimum, koalice řeší růst rodičovského příspěvku

Pětikoalice se podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše zatím nedohodla na růstu rodičovského příspěvku. Jednání podle něj bude finálně především na ministerstvech práce a financí. „Na vládě budou představeny různé varianty,“ řekl Bartoš. V úterý večer plány probírala rada koaličních špiček ve formátu pětice předsedů.

„Dohodli jsme se, že uděláme opatření, abychom pomohli občanům zvládat nárůsty cen energie a rostoucí inflaci, konkrétní kroky budeme oznamovat, když ty kroky uděláme,“ uvedl. Koalice podle něj má představu, k jakým nástrojům sáhne, aby pomohla některým domácnostem, které se s růstem cen potýkají.

„Jsou to návrhy, které mohou být řekněme z této oblasti: zvýšení valorizace rodičovského příspěvku, zvýšení existenčního a životního minima, zvýšení příspěvku na mobilitu občanů se zdravotním postižením nebo zvýšení také oblasti slevy na poplatníka a na děti,“ uvedl Jurečka ve Sněmovně před úterním jednáním špiček vládní koalice. „Za poslední dva roky jenom díky zvýšené slevě na poplatníka v českých domácnostech zůstalo navíc 30 miliard korun,“ řekl také Jurečka poslancům.

Balíček opatření pro podniky, které čelí rostoucím cenám energií, má kabinetu předložit ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který je ve vládě za hnutí STAN.

Vláda by měla také potvrdit prodloužení nouzového stavu do konce května poté, co to v úterý hlasy poslanců pěti vládních stran schválila Sněmovna. Nouzový stav vláda začátkem března vyhlásila kvůli vlně uprchlíků z Ukrajiny před válkou, kterou vyvolal ruský prezident Vladimir Putin.

Ministři by měli probrat také analýzu legislativy, která se dotýká plánu na zmrazování majetků ruských subjektů podléhajících sankcím vůči Rusku.

Vláda se má zabývat i plánem na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny. Probere také úpravu pravidel pro nošení roušek v hromadné dopravě tak, aby se povinnost vztahovala na všechny děti nad šest let, tedy i děti z Ukrajiny, dosud platí od zahájení školní docházky.

Kvůli onemocnění covidem a sedmidenní izolaci se jednání nemůže osobně zúčastnit premiér Petr Fiala.