Fico je „politické zvíře,“ říká Vladimír Špidla. V čem má SMER blízko k ODS?

Lidovky.cz: Lze podle vás výsledky slovenských voleb interpretovat jako triumf levice?

Do určité míry ano. Podíváte-li se na to, kdo opravdu vyhrál volby a kdo má nejvíc hlasů, tak je to konzervativní levice nesená Smerem, potom klasická sociálnědemokratická levice nesená Hlasem a koneckonců i Progresívne Slovensko je možné přiřadit k liberální levici. Řekl bych tedy, že to je výrazný posun Slovenska nalevo.

Lidovky.cz: Jak vy coby sociální demokrat vnímáte pojetí sociální demokracie z pera Roberta Fica, lídra Smeru? Označil byste ho za sociálního demokrata v tom tradičním slova smyslu?