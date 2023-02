Různé sazby pojištění nebudou, lidi je třeba motivovat bonusy, řekl Válek

„Ono to ani technicky nejde provést, obecně ten model zkoušeli některé země a vždy to skončilo fiaskem,“ řekl pro CNN Prima News ministr zdravotnictví Vlastimil Válek k tomu, že by ministerstvo financí zavedlo dvojí tarify zdravotního pojištění.

Podle Válka je potřeba bonifikovat ty, kteří se starají o své zdraví a chodí pravidelně na preventivní prohlídky.

Válek popřel, že by ministerstvo podobnou reformu plánovalo, přestože tuto informaci CNN Prima News potvrdil jeden z poradců ministra financí.

„Vláda nevypouští balonky. Malusy nemohou fungovat, ale bonusy mohou,“ reagoval ministr s tím, že on osobně má 30 poradců a každý může pracovat a zacházet s informacemi trochu jinak.

Ministr by mezi bonusy zahrnul sadu různých vyšetření, které například pojišťovny nyní nehradí, nebo pobyty v lázních.

„Tahle vláda se ekonomicky nyní nechová tak, aby si lidé mohli dovolit například zdravé potraviny nebo pohyb,“ oponovala Válkovi poslankyně Karla Maříková (SPD).

„Já podpořím všechno, co povede k lepší dostupnosti zdravých potravin, včetně školních jídelen a zdravotnických zařízení,“ uvedl Válek s tím, že jednou z možností by mohla být například vyšší daň pro slazené nápoje.

Podle Maříkové by pomohla například vyšší spotřební daň z tabákových a alkoholových výrobků. Dodala také, že kdyby Česko neposílalo pomoc na Ukrajinu, byla by finanční situace ČR lepší.

Válek dodal, že čeká, s jakými opatřeními přijde NERV, jedním z nich by mohlo být zavedení karenční doby. „Za mě je to tak 50:50,“ odpověděl Válek na otázku, zda by při hlasování zvedl ruku pro zavedení tohoto opatření.

„Já bych chtěl slyšet, jaká tvrdá data má NERV, která by potvrdila slova paní Maříkové, že schválení nebo zrušení karenční doby, má výrazný vliv na zdraví lidí,“ řekl Válek a dodal, že data by měla ukazovat, zda jsou lidé častěji nemocní.

Vládní změna v programovém prohlášení

„Je to první vláda, která v průběhu vládnutí chce měnit programové vyhlášení, to je podvod na její vlastní voliče,“ reagovala poslankyně na prohlášení ministra Válka o tom, že koalice bude měnit programové prohlášení.

„Měli bychom se starat o to, abychom měli peníze pro naše občany. Místo toho posíláme miliardy na Ukrajinu. Ne že budeme na našich občanech šetřit a posílat,“ řekla Maříková.

Válek dodal, že v oblasti zdravotnictví by se razantní změny a odklony od programového prohlášení dít neměly.

Chybí antibiotika i léky na bolest

„Výpadky léků jsou tady dlouhodobý problém. Byla období, kdy to bylo i horší,“ řekl k výpadkům léků ministr Válek. Podle Válka za výpadky může několik faktorů, patří mezi ně vliv dodavatelů, kteří nezvládli včasné a dostatečné dodávky.

„K výpadkům léků docházelo i v minulosti. Na vině je globalizmus, kdy jsme přesunuli výrobu léků do Asie,“ řekla k výpadkům poslankyně Maříková.

„Nemůžeme po lidech chtít, aby jezdili v okruhu 50 km a snažili se sehnat léky,“ míní Maříková s tím, že vinu nese z velké části resort zdravotnictví v čele s ministrem Válkem. „Pokud situace bude neřešená, tak na tom trváme,“ uvedla poslankyně k prohlášení SPD, ve kterém strana vyzývala ministra Válka k rezignaci.

Válek lidem doporučil, aby se v případě, že shání nějaký lék, informovali u svého lékaře o tom, která lékárna v jejich okolí má konkrétní léky k dispozici. Ministr uvedl, že lékaři pravidelně dostávají informace o dostupnosti léků v lékárnách.

V půlce března se podle Válka dá předpokládat, že by skončila povinná covidová karanténa. Na tom se s ním shodla i poslankyně Maříková.

„Musíme se naučit s covidem žít, stejně jako třeba s chřipkou,“ řekla Maříková.