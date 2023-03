Nerudové dělali kampaň, řekl úřad a potrestal vydavatele Vogue pokutou

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zahájil (ÚDHPSPH) řízení o přestupku s vydavatelem módního časopisu Vogue, společností V24 Media letos v lednu. Důvodem byl publikovaný příspěvek na Instagramu, který obsahoval: „Vogue volí Danuši Nerudovou.“

Z aktuálního seznamu pokutovaných vyplývá, že úřad vydavatelství V24 Media nakonec udělil kvůli příspěvku na síti pokutu, a to 25 tisíc korun. „Účast na volební kampani osobou, která nemůže být registrovanou třetí osobou, neoznačení prostředků volební kampaně informací o zadavateli a zpracovateli,“ stojí doslova v odůvodnění.

„Daný zákon se dá vykládat různě“

Předseda úřadu František Sivera v pátek pro iDNES.cz potvrdil, že vydavatelství na sociální síti dělalo Nerudové kampaň. Vydavatelka časopisu Michaela Seewald pro iDNES.cz v pátek řekla, že s pokutou nesouhlasí.

„Mám za to, že daný zákon se dá vykládat různě. My jsme nepochybili. Podle zákona může být časopis v nějaké pozici, ale nesmí konkrétně vyzývat. My jsme v tom jednom instagramovém příspěvku měli jasně napsané, že je to Vogue volí Danuši Nerudovou, ale nebylo tam volte. Nebyla tam žádná výzva k tomu, aby ji voliči volili,“ zdůraznila pro iDNES.cz Seewald.

Současně uvedla, že se vešli do zákonných parametrů a zákon neporušili. „Na druhou stranu pokud dostaneme pokutu a rozhodnutí úřadu, tak se podle něj budeme řídit. Můj názor je ten, že do zákonných pravidel jsme se vešli. Nevyzývali jsme k volbě, ale zastávali jsme nějakou pozici,“ dodala.

Pokuta pro vydavatelství. | foto: ÚDHPSPH

Příspěvek z Instagramu zmizel

Podle vedoucího oddělení kontroly a správního řízení Ivo Kousala bylo problematické, že příspěvky nepředstavují neutrální propagaci časopisu a jeho obsahu. „Ale naplňují znaky volební kampaně podle zákona o volbě prezidenta,“ řekl v minulosti. Příspěvek poté z Instagramu zmizel. Na případ v lednu upozornil web Seznam Zprávy.

Seewald ještě v lednu uvedla, že byli ve Vogue přesvědčeni, že je vše v pořádku a že se vyjádří se až poté, co si přečte rozhodnutí úřadu. Redakce iDNES.cz proto v pátek požádala o vyjádření i vydavatelství, to dosud na dotazy nereagovalo.

Danuše Nerudová se stala hlavní tváří lednového vydání časopisu. „Máme měsíc na to, abychom ke skutečné změně přesvědčili co nejvíce lidí. Proto se Vogue CS rozhodla Danuši Nerudovou podpořit na všech svých platformách,“ zdůvodnila šéfredaktorka časopisu Andrea Běhounková v polovině prosince rozhodnutí věnovat číslo právě kandidátce Nerudové.

Fotografická reportáž přestupkem není

Fotografická reportáž, která je obsahem čísla, však na rozdíl od instagramového příspěvku přestupkem není. To pro iDNES.cz v pátek potvrdil i předseda úřadu Sivera.

„Pokud vydavatel časopisu podpořil konkrétní kandidátku na funkci prezidenta a zároveň deklaroval, že tento projekt byl realizován samotnou redakcí bez zásahu kandidátky a jejího týmu, takže nelze hovořit o PR článku, za který se poskytuje úplata, potom se v daném případě jedná o naplnění ústavně zakotveného práva na svobodu projevu, do něhož úřadu nepřísluší zasahovat,“ vysvětlil v lednu Kousal.

Problematické nejsou ani instagramové příspěvky, které ukazují zákulisí focení s Nerudovou. Jde o propagaci lednového čísla časopisu, dodal tehdy úřad.