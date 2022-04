Padesátiletá Alina utekla i s rodinou před válkou z Charkova. Chce se do města co nejdříve vrátit. Není si dosud jistá, kdy to bude možné. Jednou z překážek je i blížící se květnový Den vítězství, kterým si Rusové každoročně připomínají sovětské vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.