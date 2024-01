Hnutí ANO opustil radní Ryvola, zastánce nočního zákazu vjezdu do centra Prahy

„Jakékoliv rozhodování je v rukou malé uzavřené skupinky lidí a řadoví členové jsou dobří tak na roznášení letáků při volbách,“ uvedl Ryvola ve svém čtvrtečním prohlášení, kdy rezignoval na všechny funkce v hnutí i řádné členství.

„Bylo to zajímavých a poučných dvanáct let. V Děčíně, kde jsem naplno do politiky vstoupil, to fungovalo. Členové se scházeli, radili jsme se a o zásadních rozhodnutích hlasovali podle stanov. Po mém přestupu do ANO Praha jsem byl proto značně překvapen,“ uvedl Ryvola, který s hnutím sympatizoval od roku 2012 a v roce 2014 do něj vstoupil.

Nadále však bude pokračovat ve své funkci radního pro dopravu v městské části Praha 1. Hnutí ANO tam je v koalici s nezávislými kandidáty.

Podle radního Prahy 1 Karla Grabeina Procházky (ANO) by Ryvolův odchod z hnutí neměl mít vliv na stabilitu koalice. „Co se může stát je, že pan Ryvola již nebude v našem zastupitelském klubu a přestoupí do jiného,“ uvedl. Dodal, že Ryvolův odchod v klubu očekávali, a nejde tak o překvapení, o dalším postupu budou ještě jednat.

Pražské ANO dál povede Prokop

Post předsedy pražského ANO, které je již druhé volební období v opozici, obhájil pražský zastupitel a předseda magistrátního kontrolního výboru Ondřej Prokop.

Po vzoru celostátního vedení chce Prokop v metropoli sestavit stínovou radu města, která každý měsíc přinese vlastní návrhy řešení problémů, a to mimo jiné dopravy, sociálních věcí nebo školství. „Mrzí mě, že současná spící rada aktuální problémy města neřeší,“ uvedl. Druhou novinkou bude ideová konference, kterou chce letos uspořádat. Podporovat bude Prokop také mladé členy hnutí sdružené v Mladém ANO.

Hnutí ANO skončilo v Praze v komunálních volbách v roce 2022 na druhém místě se ziskem 19,33 procenta hlasů, což představuje 14 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Volby vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), která vládne společně s Piráty a STAN a má v zastupitelstvu většinu 36 hlasů.