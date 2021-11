Pekarová vystřídá v čele sněmovny Vondráčka, Havlíčka zpochybnili právníci

„Předpokladem pro to, aby poslanec - člen vlády, mohl být volen do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, je nutný předchozí zánik členství ve vládě,“ píše se ve stanovisku sněmovních právníků, které si vyžádala sněmovní volební komise.

Jinými slovy, Havlíček by musel nejprve rezignovat na místo ve vládě, aby vůbec mohl kandidovat do čela Sněmovny. Jeho šance by ale proti Pekarové Adamové nyní stejně nebyly vysoké při 72 hlasech poslanců ANO proti 108 nové koalice ovládající Sněmovnu.



Pekarová Adamová v čele Sněmovny vystřídá Radka Vondráčka z ANO.

Poslanci by také měli volit místopředsedy dolní komory parlamentu, kterých má být podle dohody koalice nově šest míst pěti.

Budoucí vládní koalice chce za místopředsedy Jana Skopečka z ODS, Věru Kovářovou z hnutí STAN, Jana Bartoška z KDU-ČSL a za Piráty Olgu Richterovou.



Hnutí ANO má mít dva posty místopředsedů Sněmovny. Nominovalo Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou. K Vondráčkovi má ale nová většina výhrady a není jisté, že v tajné volbě projde.

Do vedení Sněmovny kandiduje na post místopředsedy i lídr SPD Tomio Okamura. Se zastoupením SPD ve vedení komory ale nová většina ve Sněmovně nepočítá. Dá se očekávat, že právě kolem toho bude ve středu ve Sněmovně největší diskuse. Okamura argumentuje, že SPD volilo více než půl milionu voličů a má 20 poslanců, zatímco Piráti jen čtyři.

Tomio Okamura @tomio_cz Trváme na poměrném zastoupení ve vedení a orgánech Sněmovny. Je zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci ve vedení Sněmovny byli a hnutí SPD s dvaceti poslanci zastupující 510 tisíc voličů toto zastoupení naopak nemělo. oblíbit odpovědět

Poslanci potvrdili 16 členů mandátového a imunitního výboru

Poslanci také potvrdili členy nového mandátového a imunitního výboru. Už v pondělí rozhodli, že výbor bude mít 16 členů.

Vést by ho mohla poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Kvůli ustavující schůzi výboru pak byla schůze Poslanecké sněmovny přerušena do 13 hodin.