Skálovi z KSČM se podařilo nasbírat jen 36 tisíc podpisů. To na Hrad nestačí

Skála ani šéfka KSČM Kateřina Konečná, která ho prosazovala, to zatím nechtěli komentovat.Konečná jen odkázala na to, že strana pošle tiskovou zprávu. Je to neúspěch i pro ni osobně, která Skálu vehementně prosazovala.

„Zkuste jej porovnat s tím, co se zatím v prezidentském klání nabízí. Pak Vám jednoznačně – nejste-li miliardář nebo tunelář – musí vyjít jako nejlepší volba,“ hájila výběr Skály v únoru europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná. Její strana byla totiž rozpolcená a část nechtěla Skálu podporovat.

Komunistický kandidát, který by patřil mezi outsidery volby, měl pomoci zviditelnit stranu, která v říjnu vypadla ze Sněmovny. Ani to se ale příliš nepovedlo.

V pondělí dopoledne bylo pro Skálu nasbíráno 35 913 podpisů, což byla pro komunisty smutná zpráva v jinak důležitý den v komunistických dějinách – přesně před 105 lety 7. listopadu 1917 začala Velká říjnová socialistická revoluce, Leninem vedený bolševický převrat v Rusku.

Uzávěrka pro podávání kandidatury je totiž už v úterý v 16 hodin.