Bez SPD bude plzeňská koalice trvanlivější a stabilnější, myslí si politolog

Lidovky.cz: Jak máme rozumět tomu, co se v Plzni těsně po volbách odehrálo?

Co se odehrálo, je z části logické. Reaguje to na to, co se stalo po posledních volbách do zastupitelstev obcí i krajů, kdy ANO vždy ostrouhalo a skončilo v opozici. Byl to výsledek velmi rychlé dohody, dost možná i předdohody. Kandidát na primátora Roman Zarzycký z hnutí ANO se prostě rozhodl, že bude rychlejší než jeho předchůdci. Což z podstaty není špatná taktika, protože jinak by hrozilo, že by si zase nechal pozici v radniční koalici utéct.