Končí „s tím my nikdy“, nastává čas na reálpolitiku. Někdo bude muset vzít svoje slovo zpět, říká sociolog Herzmann

Lidovky.cz: Volby dopadly tak trochu šalamounsky. Každá strana či uskupení si v nich najde svůj úspěch, vyslovený políček od občanů nikdo nedostal. Jak si výsledky voleb interpretujete?

Komunální volby obvykle nabízejí mnoha subjektům příležitost najít si něco, co je pozitivní, a vydávat se za vítěze. Nebo alespoň za úspěšného. Je to tak i tentokrát. A všichni politici toho vrchovatou měrou využívají. Nesouhlasím úplně s tím, že voliči nedali nikomu žlutou kartu – rozhodně je to případ STAN.

Před rokem měli Starostové mimořádně vysoké ambice na celém území republiky, nyní jsou jejich výsledky velmi zdrženlivé. V Praze měli představu, že budou vysoko nad deseti procenty, a dostali se sotva k osmi. Těsně před volbami si sice v Praze těch osm procent vytkli jako úspěch, to už ale byla z nouze ctnost. Myslím si tedy, že Starostové dostali velké varování. Stejně tak i sociální demokracie, která uspěla jen tam, kde se nějakým způsobem schovala za jiné názvy.

Lidovky.cz: Co koalice Spolu? Má důvod k oslavě?