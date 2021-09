Kostelní píseň, znamení zvěrokruhu. ČSSD vstoupila do vrcholné fáze kampaně, Hamáček o sněmovně nepochybuje

Sociální demokraté v Brně zahájili závěrečnou fázi předvolební kampaně gospelovým vystoupením, v němž na nápěv písničky „Oh, happy day“ zpěvačky zapěly Oh, happy ČSSD. Při představování jednotlivých lídrů zdůraznil spíkr Jan Birke u každého kandidáta, jaké je jeho znamení zvěrokruhu.

Představení volebního spotu i programu se neslo ve výrazné kritice nejen možného nástupu pravicových stran k moci po volbách, ale také hnutí ANO, se kterým ČSSD už osm let vládne. „Hnutí ANO je takový chameleon a je potřeba říci, že jsme to byli my, sociální demokracie, kteří jsme donutili Andreje Babiše a jeho ministry podporovat růst důchodů, zvýšení rodičovské, růst platů ve veřejné sféře,“ prohlásil před necelými dvěma stovkami spolustraníků a příznivců předseda ČSSD a její celostátní volební lídr Jan Hamáček.

„Sociální demokracie je jedinou zárukou, že vám nikdo nesebere vaše životní jistoty. Až budou pryč, bude pozdě říkat, měl jsem volit sociální demokraty,“ doplnil Hamáček.



Na pódiu s ním vystoupila také pražská lídryně a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „I když si Andrej Babiš snaží přivlastňovat naše zásluhy, tak lidé vidí, že v peněženkách mají více peněz díky ČSSD,“ poznamenala s tím, že tak účast ve vládě podle ní měla smysl.



Varovala také před možnou spoluprací ANO a ODS. „Pan Stanjura z ODS se už po Praze představuje jako budoucí ministr financí Babišovy vlády,“ řekla.



Podle Hamáčka je ČSSD je jedinou stranou, která dokáže udržet sociální smír. „Nemůžou to být neuchopitelní Piráti, ani extrémisti od Okamury,“ dodal.