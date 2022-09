Energetika jako největší priorita. Hnutí STAN zahájilo komunální kampaň

„V posledních dnech a týdnech zcela oprávněně slyšíme ve společenské diskuzi jedno slovo, a to slovo energie,“ uvedl při zahájení kampaně předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Upozornil, že válka se kromě samotného boje vede i dezinformacemi a za pomoci energetiky.

„Cílem Putina je způsobit chaos, napětí, nejistotu,“ dodal. Nejvíce se podle něj přitom zaměřuje na ty, kteří od začátku stojí za Ukrajinou. „Musíme i v komunální kampani přijít s jasným vzkazem – řešení máme,“ dodal. Stát podle něj nikoho nenechá v tíživé situaci – firmy ani domácnosti.

Podle Rakušana si hnutí ani nyní nemyslí, že byl Green Deal, který označil za démonizovaný, Česku vnucen.

„Poslední vlády velmi tvrdě zanedbaly to, aby se diverzifikovaly zdroje energie pro Českou republiku. My nyní máme možnost být jiní,“ dodal s tím, že hnutí jasně říká „ne“ energiím od totalitních a nespolehlivých zemí.

„To se týká i energií na komunální úrovni. Praxe našich starostů ukazuje, že lze zajistit energetickou soběstačnost,“ řekl. Komunální politici podle něj nehledí na ideologické otázky. A jejich ukázky dobré praxe chce nyní Rakušan rozšířit.

Současně popřál hodně energie kandidátům strany do komunálních voleb. „Skutečně si myslím, že naše úspěchy budeme schopni v kampani prodat,“ řekl Rakušan a vyjádřil víru, že hnutí uspěje.

Novela zákona, ale i úsilí měst a starostů

Lídl pražské kandidátky Petr Hlaváček uvedl, že cílem hnutí STAN je přenastavit centrální řízení na rozhodování funkčních komunit a zapojení regionů.

První místopředseda hnutí Lukáš Vlček označil za ironické, že to, co se daří v komunální politice, tedy inovace, investice do úspor a do technologií, se dlouhodobě nedaří na úrovni státní. Věří ale, že nyní se to již podaří změnit.

K tématu se vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Rozvoj obnovitelných zdrojů i energetické úspory jsou nyní v České republice zoufale zanedbané,“ řekl.

To chce podle něj vláda ještě během letoška změnit, a to novelizací energetického zákona. V jejím rámci chce domácnostem umožnit sdílet třeba elektřinu ze solárních panelů. „Nyní pracujeme na konkrétní definici,“ uvedl. Zdůraznil také, že rozvoj komunální energetika zajistí kromě levné a bezpečné energie i nová pracovní místa.

Obhajoba téměř čtyř tisíc mandátů

Zahájení ostré části kampaně ve staré čistírně odpadních vod v pražské Bubenči se zúčastnil kromě celostátních a pražských špiček i starosta Slavičína na Zlínsku Tomáš Chmela a starosta Kněžic na Nymbursku Milan Kazda. Ti představili své obce jako příklady dobré praxe.

„Každý starosta zná nejlépe svou obec. Nejlepší je se podívat, jaké zdroje jsou dostupné ve vaší lokalitě a podle toho se rozhodnout,“ poradil Kazda svým kolegům starostům. „Zkuste to všichni promyslet, ať se nám podaří naši republiku energiemi uzásobit,“ dodal.

V hlavním městě zvažuje volit STAN asi dvacet procent voličů. Hnutí je tak podle předvolebního průzkumu, který pro Českou televizi provedly agentury DataCollect a Kantar CZ, páté po koalici Spolu, Pirátech, hnutí ANO a sdružení Praha sobě.

Při minulých volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly v roce 2018, získal STAN celkem 3 808 mandátů. Nyní ale hnutí čelí kritice v souvislosti s kauzou Dozimetr.

Ostrou část kampaně již v pondělí zahájilo i hnutí ANO a Piráti.