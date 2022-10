Andrej Babiš jde do boje o Hrad. Kandidaturu oznámil živě v televizi

„Od rána mě bombardují média a ptají se mě. Musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, mám jediný cíl - aby se lidem žilo lépe. Když vidím, jak vláda málo pomáhá lidem, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ uvedl Babiš na Nově.

„Zítra požádám o podporu. Pokud ji dostanu a stal bych se prezidentem, tak budu apelovat na vládu, aby pomáhala lidem. Podle průzkumu velké šance nemám, nicméně jsem bojovník a udělám maximum proto, abych přesvědčil lidi, že budu dobrým kandidátem na post prezidenta,“ doplnil.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš přitom ještě v létě zmiňoval, že svou případnou kandidaturu oznámí 28. října. Nakonec tak učinil o dva dny později. Babiš zřejmě o svém záměru v neděli informoval už také prezidenta Miloše Zemana, kterého navštívil v neděli odpoledne na zámku v Lánech. Ze schůzky poté odjel bez výstupu před médii.

Politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz řekl, že je to od Babiše odvážná strategie. „Je to tah, kdy sází na to, že ho v neděli večer uvidí milion diváků. Uvidí ho lidové médium a lidé si o tom budou povídat,“ komentoval politolog oznámení v přímém přenosu. Kubáček také podotkl, že to je od Babiše snaha nastavit téma.

To, že dopoledne mluvil sám Babiš i Havlíček, politolog komentoval slovy, že mohla hrozit varianta, že oznámení unikne. „Zároveň to byla příležitost využít exkluzivity masového média. V neděli se dívá hodně diváků a zvlášť teď na podzim,“ řekl Kubáček s tím, že s hledáním podpisů mít problém Babiš nebude.

Rozhodnou debaty a vývoj ekonomiky

„Pro něj to bude čistě formalita. Nepočítám s tím, že by mu to zítra předsednictvo vyvrátilo či by mu to jeho poslanecký klub odmítl podepsat,“ komentoval politolog pondělní hlasování předsednictva ANO, které má Babišovu kandidaturu stvrdit. Podle něj je také možné, že Babišovi nyní narostou voličské preference.

„Ta podpora se rozmělňovala. Teď se utuží to tvrdé jádro a zmobilizuje se část voličů. Samozřejmě další bude odvislé od výkonu Babiše v televizních debatách a kam se bude ubírat naše ekonomika, v jaké mizérii bude naše společnost. Také záleží na tom, jak budou připraveni jeho soupeři,“ komentoval Kubáček.

Právě vývoj ekonomiky a debaty považuje za rozhodující. „Bezesporu využívá současné situace. A je to chytrý tah. Kdyby se zemi dařilo a společnost byla spokojena, tak stejně, když se podíváte dlouhodobě na průzkumy, tak se ukazuje, že český volič chce, aby byla hlava státu důrazná a náročná. Také aktivní vůči vládě. Dvojnásobně to platí v nepohodě,“ doplnil politolog a současně dodal:

„Je to dobře zvolený argument, který bude Babiš asi často opakovat. Má logiku, protože lidé mají pocit, že vláda nekoná, jak by mohla a měla. Takže si myslím, že tenhle argument je platný.“

Na kandidaturu Babiše reagoval již na sociální síti i Petr Pavel. „Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde,“ uvedl s tím, že se osobně těší, že do debat přinese oživení. „Ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ dodal Pavel.

Politolog Lukáš Valeš pro iDNES.cz poznamenal, že u Babiše se zřejmě jedná o volbu srdcem. „Kdyby měli rozum, tak nominují třeba Martina Stropnického, který by měl šanci přitáhnout i jiné voliče. Prostě Babiš se spíše než rozumem, rozhodl srdcem,“ řekl ke kandidatuře Valeš.

Kampaň absolutně bez zábran

Podle něj však pro část radikálnějších skupin je už Babiš příliš mainstreamový, což ukázaly třeba volby do Senátu. „Ale v prezidentské volbě bude větší volební účast. To bude Babišovi hrát do karet. Pokud jeho naštvaní voliči budou mobilizovatelní a přijdou k volbám, tak určitě má šanci se dostat do druhého kola. Ale jestli skutečně těch naštvaných a motivovaných bude více než ostatních, tak má šanci dokonce se tím prezidentem stát. To jsme ale skutečně úplně na začátku,“ dodal politolog.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze očekává, že bývalý premiér povede prezidentskou kampaň absolutně bez zábran. Ohledně kandidáta ANO podle něj byly do poslední chvíle ve hře všechny varianty.

„Vzhledem k tomu, jaké v uplynulých týdnech a měsících vysílal Andrej Babiš signály, byly do poslední chvíle ve hře všechny možné varianty,“ uvedl Just. Politolog míní, že Babišovi uškodilo lavírování do poslední chvíle, průzkumy jej nestaví do role favorita. O to agresivněji se ale podle něj expremiér vrhne do kampaně. „Očekávám, že kampaň povede absolutně bez zábran,“ uvedl Just.

O třech měsících brutální kampaně na Twitteru napsal také politolog Lukáš Jelínek.

Podle posledních průzkumů však Babišovi v prezidentských volbách klesají voličské preference. Například průzkum od agentury STEM/MARK ukázal, že v případných duelech 2. kola má nejvíc šancí jak Petr Pavel, tak Danuše Nerudová.

Samotnému Babišovi průzkum přisuzuje sedmnáct procent voličů, pro celkově 37 procent přichází v úvahu.