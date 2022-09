Nový průzkum vyzdvihuje ANO, vrací do hry ČSSD a naopak vylučuje STAN

Hnutí ANO by získalo 29 procent, druhá ODS by obdržela 16 procent a SPD 14 procent. Preference Pirátů (11,5 procent) pak mírně vzrostly oproti minulému volebnímu modelu. ČSSD by získala pět procent, což je v rámci statistické chyby znamená, že by opětovný vstup do Sněmovny je přece jen nejistý.



Volební potenciál u hnutí ANO oproti minulému volebnímu modelu slabě vzrostl, naopak u voličského jádra došlo k mírnému poklesu. To ovšem nezměnilo fakt, že je ANO nejvyšší ze všech politických subjektů (19,1 procent).

Růst preferencí a potenciálu zaznamenala též ODS i SPD, kdy volební model u SPD vzrostl na 14 procent. Stejně jako u ANO však u obou stran voličské jádro mírně kleslo.

STAN se pak snížily preference (4 procenta) a volební potenciál (12 procent) oproti minulému roku. Výzkumu se zúčastnilo 1005 respondentů ve věku 18 a více let.

Volební účast

Až 57,5 procent respondentů by se v srpnu 2022 dle svého vyjádření zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny. Dalších 18 procent dotázaných svoji účast na volbách zvažuje. (Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 činila 65,43 procent.)

Ochota zúčastnit se voleb se tedy souhrnně zvyšuje, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast. Určitě by k volbám do Sněmovny nešlo 17,5 procent dotázaných, spíše by nešlo 7 procent.