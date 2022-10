Volby v Moldavě se budou opakovat, vyškrtnutí voliči neměli právo hlasovat

„Soud shrnuje, že okrsková volební komise nebyla oprávněna dopsat do stálého seznamu voličů a jeho dodatku celkem 27 osob, které byly Obecním úřadem Moldava vyškrtnuty pro nesplnění zákonných podmínek pro hlasování ve volbách z důvodu absence jejich skutečného pobytu v obci Moldava,“ uvedl krajský soud.

„Tím okrsková volební komise porušila volební zákon a umožnila v rozporu s volebním zákonem hlasovat osobám, které neprokázaly hlasovací právo pro volby do Zastupitelstva obce Moldava,“ dodal.

Obecní úřad na Moldavě rozhodl 21. září o vyškrtnutí 46 lidí ze stálého seznamu voličů s tím, že v obci fakticky nežijí a nemají k ní žádný vztah. Objevovaly se spekulace, že nově příchozí mají svými hlasy pomoci SPD.

Předseda volební komise Oldřich Kozler, nominovaný právě SPD, před začátkem voleb nicméně uvedl, že rozhodnutí starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem) nebude respektovat a nechá hlasovat každého, kdo k volbám přijde.

„Volební zákon nesvěřuje okrskové volební komisi pravomoc hodnotit, kdo je skutečně občanem dané obce, a v tomto smyslu činit úpravy ve stálém seznamu voličů a jeho dodatku,“ míní krajský soud.

Podle něj volební komise svým krokem výrazně ovlivnila výsledky voleb v obci. „Pokud by 27 osobám, které neměly hlasovat, nebylo okrskovou volební komisí umožněno hlasovat, výsledky voleb do zastupitelstva obce s takto nízkým počtem oprávněných voličů by byl výrazně jiný,“ podotkl soud s tím, že oprávněných voličů bylo v obci 114.

„Vyškrtnutí jsme řešili na základě usnesení Ústavního soudu, ze kterého jsme vycházeli a který nám dával nějaký návod jak to máme udělat. Proto to bylo tak podrobně zdůvodněné. Byly také učiněny všechny možné kroky, aby se to vyškrtnutí občané dozvěděli,“ uvedla starostka Nováková.

„Každý, koho se to týkalo, se mohl přijít zeptat na důvod vyškrtnutí. Nikdo nepřišel a ani si nikdo do data konání voleb nepřevzal poštu. Udělali jsme všechno proto, abychom vyškrtnuté neuvedli do situace, že by to nevěděli,“ dodala s tím, že termín nového hlasování určí ministerstvo vnitra.

Komunální volby v Moldavě vyhrálo hnutí SPD. Druhá skončila strana Otevřeně ke všem. V devítičlenném zastupitelstvu má SPD tři mandáty, po dvou mají Otevřeně ke všem, Spolu a Rozvoj Moldavy a Nového Města.