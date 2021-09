ANO v průzkumu oslabilo, koalice by dohromady měly 102 křesel. ČSSD by se do sněmovny nedostala

Koalice Pirátů a STAN by ve volbách nyní dostala 20 procent hlasů. Do Sněmovny by se dostala také SPD s 11,5 procenty hlasů. Komunisté v průzkumu agentury Kantar získali pět procent. Pětiprocentní hranici by nepřekročila sociální demokracie ani hnutí Přísaha.

ČSSD se v průzkumech již delší dobu pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Podle nejnovějšího průzkumu by získalo 4,5 procent. Nedostala by se ani Přísaha se čtyřmi procenty.



V přepočtu na mandáty by hnutí ANO nyní získalo 66 mandátů. Koalice SPOLU by jich měla 54, koalice Pirátů a STAN 48. SPD by ve Sněmovně dostala 24 křesel, KSČM osm.

Poslanec SPD Radim Fiala v Otázkách Václava Moravce na ČT řekl, že podmínkou vlády s hnutím ANO by bylo referendum o vystoupení z Evropské unie. „V takové vládě si nedokážu představit být, řekl vicepremiér Karel Havlíček.

Petr Fiala @P_Fiala ZMĚNA JE NA DOSAH! VOLTE SPOLU! TEĎ JDE O VŠECHNO!

Ještě v průzkumech v průběhu září mělo hnutí ANO větší náskok. Podle agentury STEM by ještě v polovině září by vyhrálo s 32,4 procenty. Druhá v tehdejším průzkumu skončila koalice SPOLU s 20 procenty, třetí byli Piráti a STAN s 18 procenty.