Volby by podle průzkumu vyhráno ANO. Piráti, KDU-ČSL ani TOP 09 by své mandáty neobhájili

Hnutí ANO by na konci května vyhrálo volby se ziskem 30,1 procenta, vyplývá z průzkumu společnosti SANEP. Na druhém místě by skončila ODS. Dalšími politickými útvary, které by se dostaly do Sněmovny, by bylo Okamurovo hnutí SPD a Starostové a nezávislí (STAN). Ostatní strany včetně členů vládnoucí koalice by na potřebných pět procent nedosáhly.