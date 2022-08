První kolo volby prezidenta by vyhrál Babiš, druhé Pavel, říká průzkum

Červencový model Medianu uvádí, že v případném druhém kole prezidentských voleb by do druhého kola postoupil Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel s 59,5 %, Andrej Babiš by získal 40,5 %.

„Čtvrtina respondentů však není rozhodnuta, zda a koho by v tomto případě volila. Bylo by proto předčasné vyvozovat jednoznačné závěry o případném vítězi volby,“ uvádí průzkum.

V případě druhého kola prezidentské volby, kterého z následujících kandidátů byste volil(a)? (18. srpna 2022) | foto: Median

Prezidentských voleb by se v červenci 2022 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 62,5 % respondentů. Dalších 7,5 % dotázaných volební účast zvažuje. K prezidentským volbám by nyní nešlo 25 % dotázaných. a 16,5 % uvádí že by k volbám nešlo určitě. 5 % respondentů ještě není rozhodnuto, zda se volby prezidenta zúčastní.

Téměř dvě pětiny respondentů jsou si v případě voleb jisty svou účastí i volenou osobností. Polovina oslovených si je jista svou účastí, ale není rozhodnuta o tom, koho bude volit. Těchto lidí od minulého šetření opět přibylo.

Andrej Babiš si udržel stejnou podporu jako v předchozím modelu (25,5 %). Má vysokou podporu zejména u lidí starších 64 let, dále mezi lidmi jen se základním vzděláním a absolventy středních škol bez maturity.

Podpora Petra Pavla zůstává na 21 %. Jeho volba je nejčastější mezi lidmi ve věku 25 až 54 let. Má nejvyšší podporu mezi vysokoškolskými absolventy a mezi podnikateli. Je významně více zvažován mezi muži.

29. června 2022

Za vytrvale vedoucí dvojicí v čele modelu se pořadí podle počtu hlasů v prvním kole v nynějším průzkumu změnilo. V předchozích dvou průzkumech Medianu se na třetím místě držel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Teď by ho ale předstihli Hilšer a Nerudová se shodným ziskem 7,5 procenta hlasů. Středula by tak byl se sedmi procenty na pátém místě.

Marek Hilšer a Danuše Nerudová měli v červenci stejnou podporu veřejnosti (7,5 %). Potenciální voliči Danuše Nerudové mají nejčastěji vysokoškolské vzdělání, v případě Marka Hilšera je to nejčastěji středoškolské vzdělání s maturitou. Josef Středula sbírá podporu nejvíce mezi vyučenými bez maturity, důchodci a zaměstnanci.

Výzkum probíhal od 24. června až 5. srpna 2022. Vzorek 1 002 respondentů ve věku 18 a více let je reprezentativní pro populaci voličů ČR, doplnil Median.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Pevně rozhodnuto jít k prezidentským volbám je nyní 62,5 procenta dotázaných. Podobná byla účast v poslední volbě prezidenta v lednu 2018, kdy v prvním kole dorazilo k urnám asi 62 procent voličů.