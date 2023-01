Na Vysočině s náskokem zvítězil Babiš. Není to překvapivé, míní sociolog

Odevzdat svůj hlas na Vysočině přišlo více než 290 tisíc voličů, volební účast přesáhla 72,5 procenta. To je rekordní číslo a nejvyšší mezi všemi čtrnácti kraji včetně Prahy.

Hejtman Vítězslav Schrek to označil za velmi dobrou zprávu. Považuje to za signál o tom, že lidé z Vysočiny chápou svoji občanskou roli. „Že to pro ně je důležité, jakým směrem se bude Česká republika dál vyvíjet a že chápou, že role prezidenta je jedna z těch nejvýznamnějších,“ řekl pro ČTK.

Andrej Babiš na Vysočině získal 35,5 procenta hlasů, druhý Petr Pavel 31,5 procenta. S velkým odstupem skončila třetí Danuše Nerudová s 15 procenty. I další kandidáti výrazně ztráceli. Čtvrtý Pavel Fischer získal 8,6 procenta, pátý Jaroslav Bašta oslovil 4,3 procenta voličů.

„Není to překvapení, takové výsledky se na Vysočině daly čekat. Souvisí to s identifikací Kraje Vysočina jako venkovského s řadou malých obcí,“ komentoval volební výsledky v kraji jihlavský sociolog Daniel Hanzl, který podrobně sleduje i krajskou politiku.

„V obecné rovině se projevil obdobný trend, jako v jiných volbách. V menších obcích žijí vesměs lidé starší s nižším vzděláním, kteří více inklinují k hnutí ANO či SPD,“ vysvětlil Hanzl.

V Bratřicích Babiš kraloval, v Úhořilce propadl

To je ostatně patrné na výsledcích z jednotlivých obcí. Například v maličkých Bratřicích na Pelhřimovsku Babiš získal skoro 70 procent hlasů. A třeba Danuše Nerudová zde zcela propadla, hlasovali pro ni jen tři ze 122 voličů. Více než padesát procent voličů hlasovalo pro Babiše v desítkách dalších malých obcí.

Ale našlo se i pár výjimek. K naprosto opačné situaci došlo například v Úhořilce na Havlíčkobrodsku. Petr Pavel tam získal skoro polovinu hlasů, naproti tomu Andreji Babišovi to „hodili“ pouze tři z 39 voličů. Šest hlasů v Úhořilce získal Pavel Fischer a skončil tu druhý.

Větší města v kraji slova Daniela Hanzla jen potvrdila. V Jihlavě zvítězil Petr Pavel s 37,6 procenta, Babiš získal 32,7 procenta. V Havlíčkově Brodě Pavel svého největšího konkurenta porazil těsně 34,3 ku 34,1 procenta, ve Žďáře nad Sázavou 36,2 ku 32,1 a v Pelhřimově 34,2 ku 32,3. Pouze v Třebíči bral vítězství Babiš. Na Třebíčsku měl bývalý premiér zároveň největší podporu na Vysočině.

„Jihlava se v tomto případě chová jako velké aglomerované centrum. Jsou v ní úřady, zaměstnavatelé, významné firmy, je vyšší vzdělanost,“ říká Hanzl.

„Druhé kolo“ Jihlava zná z voleb do Senátu

Odhaduje, že i v druhém kole na Vysočině Andrej Babiš zvítězí. A to přestože celostátní výsledek očekává opačný, výrazně pro Petra Pavla. Opět se projeví trend malých obcí se starší populací a nižším vzděláním volící spíše populistické strany.

Podle hejtmana Schreka dává výsledek prvního kola prostor pro to, aby se voliči přiklonili k jednomu, či druhému táboru.

„Já se jenom trošičku obávám toho, jak to druhé kolo bude ze strany Andreje Babiše vypadat, protože jsme si to tady na Jihlavsku zažili už v senátních volbách,“ připomněl hejtman pro ČTK loňský ostrý střet v jihlavském senátním obvodu. Proti Miloši Vystrčilovi z ODS neúspěšně do Senátu kandidovala Jana Nagyová za ANO, s velkou podporou Babiše.