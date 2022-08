Volby by vyhrálo hnutí ANO, lidovci by se do Sněmovny nedostali, říká průzkum

Hnutí ANO by s velkým náskokem v srpnu s 31,1 procenty vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny. Následovala by ODS s 15,5 procenty. Hnutí SPD opět mírně posílilo a skončilo by s 11,9 procenty na třetím místě.

Do Sněmovny by se dostali i Piráti s 9,3 procenta. Tamtéž by se ještě těsně dostaly další dvě vládní strany. TOP 09 by získala 5,6 procenta a hnutí STAN zatížené kauzou Dozimetr pouze 5,5 procenta.

KDU-ČSL by volilo 3,4 procenta voličů, stejně jako KSČM. Sociální demokraté, kteří po říjnových volbách vypadli obdobně jako komunisté ze Sněmovny, by získali 4,8 procenta hlasů.

O voliče se strany přetahují navzájem

Průzkum společnosti STEM nabízí také podrobnější data ohledně nálad ve společnosti. Například ukazuje, že hnutí ANO může teoreticky získat až 37,8 procenta hlasů, pokud by pro něj hlasovali všichni, kteří to zvažují.

ODS má potenciál zisku 22,3 procenta hlasů, což je paradoxně méně než SPD, které by mohlo dosáhnout až na 25,1 procenta hlasů dotázaných voličů. Strany se však o své potencionální voliče přetahují navzájem.

„K ANO tíhne více než polovina potenciálu SPD, Přísahy či ČSSD. Dále by mohlo brát významné díly potenciálu Trikolory, Svobodných i Zelených. Relativně největší přesah nabízí potenciál KSČM,“ píše se v průzkumu. “Až dvě pětiny potenciálu ANO zvažují též volbu SPD.

Kolem pětiny podobně uvažuje o ČSSD, KSČM či Přísaze. Překryvy s dalšími stranami už jsou relativně velmi malé, přesto mohou pro tyto strany znamenat teoretické zvýšení podpory o jeden až dva procentní body,“ uvádí dále výzkumníci.

Průzkum vznikl pro CNN Prima News v termínu 4. až 11. srpna 2022. Dotázáno bylo kombinací online a telefonických hovorů 2 093 občanů České republiky.