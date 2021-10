Část voličských průkazů nedorazila k adresátům. Ti tak nemohou hlasovat, duplikáty nedostanou

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO MLADÝ!



Dnes ráno, v den voleb zvedl můj přítel Jaroslav Trejbal telefon, kde mu na druhé straně paní z karlovarského magistrátu oznámila, že se jeho volební průkaz vrátil zpět, že neví jak se to mohlo stát, ale je to tak.



Storytime. Každej občan toho státu dostal před volbami možnost si vyřídit voličský průkaz, ať už proto, že trvale žije a pracuje v Praze (často i o víkendu, aby si moh život v Praze dovolit, ale o tom jindy) nebo třeba proto, že si na tyt...o dny naplánoval s partou kamarádů odjezd na hory. Samozřejmě v plné zodpovědnosti a uvědomělosti - s účastí u voleb ještě před odjezdem. Všechno se zdálo být v pořádku, pomineme-li fakt, že možnost zažádání o voličský průkaz prostřednictvím datové schránky může být pro některé magistráty značnou technologickou výzvou. Ve středu jsme ještě netušili, jestli v Karlových Varech vůbec o žádosti ví, žádná zpráva, žádná odezva. Po několika zdlouhavých telefonátech nám jeden osvícený pán byl schopen říct, že voličský průkaz byl odeslán, ale že za českou poštu neručí. Dobře. Byli jsme připraveni ten den vyrazit, ale cesta do Varů už se nevyplatí, protože byl průkaz odeslán do Prahy. Ok.