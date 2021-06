Volební drive-iny se na podzim vrací, ale už bez vojáků. Od dvojitého hlasování má odradit pokuta

Praha Kromě hlasování z auta bude opět možnost při podzimním výběru členů Poslanecké sněmovny odvolit i do přenosné urny. Zákeřný virus zasáhne minimálně ještě jedny české volby: ty říjnové do sněmovny.

„Je sice předpoklad, že vlivem očkování a stále intenzivnějšího testování by onemocnění covid-19 mohlo být již na ústupu, avšak zřejmě ne natolik, aby stále neexistovala významná skupina voličů v karanténě nebo izolaci,“ píše se v předkládací zprávě úpravy patřičného zákona, kterou server Lidovky.cz získal.

Kvůli výše zmíněným úvahám tak bude opět možnost využít svého základního práva alternativními způsoby v případě, že vás zastihne karanténa či přímo covid. Vrací se tři staří známí z loňských voleb do krajských zastupitelstev a Senátu. V první řadě bude možné opět dojet autem k tzv. drive-in stanovišti, kde můžete svůj hlas do urny hodit ze staženého okénka. Limit takových volebních stanovišť bude minimálně jedno na kraj a pět v Praze.

Druhé dvě možnosti pro covidem stižené voliče byly i vloni využívány podstatně méně. Jednou z nich je možnost přihlásit se na krajském úřadě, aby k vám dorazila mobilní urna s volební komisí v ochranných oblecích. Poslední eventualita se týká možnosti volit v zařízeních, která jsou celá oficiálně k karanténě, modelově pečovatelské domovy.

Zákon na „jedno použití“

Navrhovaný zákon vychází ze svého loňského předchůdce a stejně jako on bude na „jedno použití“ pouze pro letošní volby. I přes podobnost své předloze ale skrývá některé organizační rozdíly. Stanoviště pro motoristy se otevřou o hodinu později: v osm hodin ráno. Zatímco vloni jejich provoz končil už úderem třetí odpolední, v říjnu budou mít otevřeno až do pěti. Fungovat budou v jediný den, a to ve středu 6. října.

S mobilní urnou, která dorazí až k vám do domácí karantény, to není časově tak napjaté. Na krajském úřadě se totiž o tuto možnost můžete přihlásit až do osmé hodiny večerní v den před začátkem voleb. Při dodržení termínu voleb jde tedy o čtvrtek 7. října.

Zákon upravující letošní volby by měl výrazně snížit roli armády. „Vojáci nebudou členy komise, Armáda ČR pouze zajistí vybudování, vybavení a potřebnou údržbu volebního stanoviště,“ stojí v návrhu nové legislativy. Prokázání práva na výjimečný způsob hlasování bude na voliči: seznamy lidí v karanténě nebudou mít kraje od zdravotnictví ani hygieny k dispozici.

Počítá se také se zavedením přestupku, jenž by trestal vychytralce, kteří by chtěli volbu z několika možností využít k dvojitému hlasování. Vyměřená pokuta nicméně nebude nijak drastická: v rozpětí pěti až deseti tisíc.

Že se epidemiologická situace na podzim zhorší, očkování navzdory, je podle epidemiologa Rastislava Maďara velmi pravděpodobné. „Epidemie je rizikovější v zimních obdobích o desítky procent,“ doplnil. Odborník, jenž radí ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), nicméně odhaduje, že nový nápor viru už nebude mít tak dramatické dopady na kapacity nemocnic. Nenaočkovaná část populace však podle Maďara může stále pro špitály znamenat riziko.



Na případné výrazné zlepšení situace ostatně nový zákon pamatuje. Díky takzvanému vypínači může totiž vláda nejpozději 25 dní před první dnem voleb rozhodnout, že některé z výše uvedených mimořádných způsobů volby nebudou voličům umožněny.