Volební model ukázal růst SPOLU, voliče potěšila jasná reakce na invazi

Koalice SPOLU by nyní podle modelu získala 32,5 procenta hlasů. Oproti 27,79 procenta, které strany získaly v říjnových volbách, jde o nárůst o téměř pět procent.

Nárůst podle Kantaru táhnou Občanští demokraté. „Nárůst viditelně akceleroval v posledním týdnu sběru, což zhruba odpovídá vpádu ruských vojsk na Ukrajinu,“ uvedl pro ČT analytik Pavel Ranocha. Voliče podle něj ODS bere od Pirátů, hnutí STAN, ale i od ANO. Nejvíc jde o ženy, mladé voliče, lidi s nižším vzděláním či z venkova. „Skupiny, které dlouhodobě politickou situaci sledují spíš méně,“ dodal.

Vysvětlil to právě současným větším sledování zpráv a rychlou a jasnou reakcí vlády vedené předsedou ODS Petrem Fialou na ruský útok na Ukrajinu.

Druhé ANO by nyní ve volbách dostalo 27,5 procenta, třetí koalice PirSTAN 14,5 procenta, o procento méně než v říjnu. Do Sněmovny by se dostala ještě SPD s dvanácti procenty hlasů, což představuje 2,5procentní nárůst.

Bez koalic je nejsilnější ANO

Pokud by do voleb šly strany samostatně, vyhrálo by opoziční hnutí ANO, které by získalo 25 procent. Druhá by byla ODS s jedenadvaceti procenty, třetí SPD s 11,5 procenty.

Volební model agentury Kantar pro Českou televizi (13. března 2022)

Do Sněmovny by se dostalo také hnutí STAN, které by získalo jedenáct procent hlasů, Piráti se 7,5 procenty, TOP 09 s 6,5 procenty a těsně i KDU-ČSL s 5,5 procenty.

Naopak Sociální demokracii a Přísaze by pro vstup do Sněmovny shodně chyběla dvě procenta hlasů, KSČM tři procenta. Dolní komora Parlamentu by tak byla složena ze stejných stran jako nyní.

Průzkum probíhal mezi 14. únorem a 4. březnem. Začal tedy před ruskou invazí a skončil po ní. Zúčastnilo se ho 974 respondentů při rozdělení na jednotlivé strany, 940 respondentů při možnosti zvolení koalic.