Hnutí ANO oslabuje, je ale první. Ze Sněmovny by vypadli lidovci, říká průzkum

Druhá by po hnutí ANO byla v říjnu ODS, která by získala 21,5 procenta hlasů, tedy o 3,5 procentního bodu více než v září. Rostoucí preference zaznamenali i Piráti, kteří by získali 11,5 procenta hlasů, o 2,5 procentního bodu více než v minulém měsíci.

Jen o půl procenta hlasů méně by získala SPD. Na čtvrtém místě by se umístilo hnutí STAN se šesti procenty, do Sněmovny by se dostala i TOP 09, která by pětiprocentní hranici překročila o 0,5 procenta hlasů.

Mimo Sněmovnu by naopak zůstaly ČSSD i KDU-ČSL, obě s 3,5 procenty hlasů.

Ačkoliv hnutí ANO ztrácí, neznamená to podle autorů výzkumu, že by jejich voliči přecházeli k vládním stranám. Namísto toho tito lidé uvádějí, že by k volbám vůbec nepřišli. „Mnoho voličů ANO nezvažuje žádnou další stranu. Nemají zkrátka alternativu, a pokud ztratí motivaci volit hnutí ANO, tak obvykle k volbám nejdou vůbec,“ řekla analytička Kantaru Nikola Kopáčová.

Důvody posilování ODS pak nejsou jednoznačné. „Jednak se k ODS stahují podporovatelé ostatních stran vládní koalice a za druhé zde může být souvislost se zlepšením vnímání aktuální politické situace, ke kterému došlo zejména mezi lidmi s nižším vzděláním, seniory a lidmi spíše z menších sídel, což jsou spoluobčané, kterých se ekonomická stránka současné krize dotýká nejcitelněji a mohli tak pozitivně pocítit některé kroky vlády, například zastropování cen energií,“ uvádějí výzkumníci. Co se pak týče růstu Pirátů, ti podle Kantaru čerpají nové hlasy především od voličů STAN.

Volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi rozdělený podle koalic

Ačkoliv při rozdělení podle stran má nejvíce hlasů ANO, pokud by se voleb zúčastnily stávající koalice, získalo by SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) 31,5 procenta hlasů, o tři procentní body více než před měsícem, čímž by volby vyhrálo. ANO by v takovém modelu získalo 28 procent hlasů.

Piráti a STAN by získali 14 procent a SPD 11,5 procenta. Další subjekty by zůstaly pod pětiprocentní hranicí, přičemž nejblíže by byla ČSSD se čtyřmi procenty.

Kromě volebních preferencí zajímala autory průzkumu také spokojenost obyvatel s politickou situací v zemi. Jako dobrou či velmi dobrou ji v říjnu hodnotilo 27 procent respondentů. Bylo to o pět procentních bodů více než letos v září.

Průzkum provedla agentura Kantar CZ v období od 17. října do 4. listopadu. Zapojilo se do něj 1 000 respondentů.