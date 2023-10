Volby by v září vyhrálo ANO s 33,5 procenta, druhá ODS by měla 12 procent

Když skončila Babišova vláda a nastoupila vláda Petra Fialy, tak jsem opravdu, a to přísahám, doufal, že pro nás tím ta katastrofa končí, že přichází vláda, která ví, co nám hrozí, zmínil se Vlastimil Tlustý i o bývalém premiérovi Andreji Babišovi foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volby by v září vyhrálo ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala 12 procent a třetí SPD 9,5 procenta. Naopak současná vládní strana KDU-ČSL by se do Sněmovny se svými 3,5 procenty nedostala. Výzkum realizovala agentura Kantar CZ pro nedělní pořad Otázky Václava Moravce.