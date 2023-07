Volby v červnu by drtivě vyhrálo ANO. Podpora lidovců je na minimu

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červnu 2023 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 58,5 procent respondentů.

„Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ uvádí agentura.

Preference hnutí ANO oproti předchozímu šetření vzrostly o jeden procentní bod. Preference druhé ODS naopak mírně klesly, aktuálně by občanští demokraté získali 14 procent hlasů.

Třetí by ve volbách skončili Piráti, kterým průzkum přisuzuje zisk 11 procent. Patrný je nárůst preferencí hnutí SPD, které by získalo podporu desetiny voličů.

Ostatní stany se pohybují na hranici zvolitelnosti do Sněmovny či pod ní. Hnutí STAN by dostalo podle průzkumu 5,5 procenta a TOP 09 pět procent hlasů. Sociálním demokratům by dala hlas čtyři procenta voličů. Zelení, komunisté, Trikolóra a Přísaha by získali shodně 2,5 procenta hlasů. Podpora KDU-ČSL klesla na 2 procenta, což představuje dlouhodobé minimum.

Vývojový graf volebních preferencí stran a hnutí (únor 2020 - červen 2023)

Koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu

Hnutí ANO by si v hypotetických červnových volbách připsalo 87 poslaneckých mandátů, ODS 37, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla 14 mandátů.

„Hypotetická koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu 124 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv z následujících sněmovních stran. Současná vládní koalice by si připsala 92 poslaneckých mandátů. Rozložení mandátů ovšem nezohledňuje případné předvolební koalice,“ uvádí Median.

Průzkum probíhal v období 12. června do 30. června a zúčastnilo se ho 1 007 respondentů ve věku 18 a více let.