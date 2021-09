Nové byty i půjčky mladým. Porovnejte si volební sliby politických stran zaměřené na rodinu a bydlení

ANO

nové byty by stavěl i stát s možností, že si nájemníci jednotky odkoupí, podpora PPP projektů na nájemní byty na brownfieldech nebo na nepotřebném státním majetku; přesun stavebnin do nižší sazby DPH



podpora vzniku nových družstev prostřednictvím garancí úvěrů, zvýhodněných půjček na družstevní podíl, delší doby splácení

garance bydlení pro nízkopříjmové skupiny, například samoživitele, seniory nebo zdravotně postižené, byty by byly v nízkonákladových domech, o přidělení by rozhodoval sociální pracovník obce; dávky na bydlení poplynou pouze do obyvatelných domů

kontrola platforem typu Airbnb, aby měly podmínky srovnané s ostatním cestovním ruchem

zvýšení rodičovského příspěvku z 300 tisíc na 400 tisíc, rozšíření daňových úlev; masivní výstavba školek a dětských skupin, podpora flexibilních a sdílených úvazků