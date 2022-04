Nesmíme se při boji proti dezinformacím chovat jako komunistická Čína nebo Sovětský svaz, vybízí Alexandr Vondra

Lidovky.cz: V souvislosti s bojem proti ruským i jiným dezinformacím jste zmínil, že si zároveň musíme dát pozor, abychom si nezničili svobodu slova. Můžete to rozvést?

Navenek je válka, dovnitř si ale nesmíme zničit svobodnou společnost. V Evropském parlamentu se projednával dokument, který měl v titulku, že budeme bránit vměšování se do našich záležitostí. Já si ale pamatuji politiku nevměšování.

Politika nevměšování je termín spojený se Sovětským svazem či komunistickou Čínou, kdy jejich rétorikou bylo, že se nikdo nesmí vměšovat do jejich záležitostí. Abychom nesklouzli na tenký led. Jasně že když jsme ve válce, je to mimořádná záležitost. Ale nesmíme si na to zvyknout, dovnitř musíme zůstat svobodnou společností. Musíme umět nebát se diskutovat, obhajovat naše názory. Jít do toho intenzivně, ne že se defenzivně vyděsíme, když někde někdo štěkne.

Lidovky.cz: Kdo by měl rozhodovat o tom, co je ještě přijatelné říkat a šířit na sociálních sítích, a co už ne?

Tohle bych nesvěřoval úředníkům ani nevládním organizacím. Od toho máme soudy jako třetí pilíř moci. Ty by měly rozhodovat o tom, co je legální, a co nelegální. Řeknu příklad. V začátcích první koronavirové karantény jsem dal na facebook status, kde jsem poděkoval českým ženám, že šily roušky. Na rozdíl od Babišovy vlády tím chránily národ od první vlny covidu. Tenkrát jsem to doložil grafy, které jsem převzal z Financial Times.

Ukazovaly, že země jako Tchaj-wan, Jižní Korea, které zavedly roušky, covid podchytily. Naopak země jako Itálie a Španělsko, kde roušky nezavedly, měly s covidem velký problém. V té době ale Světová zdravotnická organizace roušky nedoporučovala a označovala je za škodlivé. A na základě toho mi Facebook příspěvek zcenzuroval. Když jsme ve válce s Putinem, je dobře, že vypneme Sputnik. Ale každé další omezení musíme zvážit.

Lidovky.cz: Jak se ale postavit k lidem, kteří na internetu šíří, že Putin „zachraňuje Ukrajinu od nacistů“?

Prokazatelné lži a jednání, které je v rozporu s našimi právně ukotvenými hodnotami, se musí samozřejmě poslat k soudu.

Lidovky.cz: A systémové řešení?

Tím by mohlo být, že neumožníme anonymizaci na sociálních sítích. Každý by měl vystupovat pod svým jménem, případně pseudonymem.