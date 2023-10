Vrabel děsil útoky jadernými zbraněmi, soud mu dal trest ve výši 10 tisíc korun

Před soudní síní se sešlo několik desítek podporovatelů Vrabela a zástupců médií. Do místnosti však bylo vpuštěno pouze patnáct lidí. Příchozí lidé byli klidní, nikdo neprovolával hesla ani nekřičel na justiční stráž. Při příchodu Vrabela začali tleskat.

„Děkujeme, že jsi,“ řekla mu jedna z podporovatelek. S příchozími v řadě se přivítal, některým ženám dal pusu na tvář. Poděkoval svým podporovatelům za příchod.

Vrabel před odvolacím soudem znovu odmítl obžalobu. „Řekl jsem, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, neřekl jsem, že česká vláda bude útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. Slovo chce se dá zaměnit za mít přání. To je můj názor. Neříkal jsem žádnou zprávu, ale svůj názor. Na názor mám právo. Soudíte mě za něco, co jsem neřekl,“ prohlásil.

Jeho obhájce navrhl, aby byl klient obžaloby zproštěn. Státní zástupce trval na potrestání. Čtyřměsíční podmínka je podle něj dostatečným výchovným trestem.

„Pronesl výrok, který je lživý, byl pronesen veřejně a měl působit na posluchače, kteří mohli dojít k pocitu ohrožení. Za vinu mu není kladena politická angažovanost. Nebavíme se o novinářské glose, nejedná se o politickou diskuzi, pan obžalovaný pronesl lež,“ argumentoval žalobce Aleš Cimbala.

„Pokud budu odsouzený, budu považovat tento soud za politický,“ uzavřel svou řeč Vrabel. Část přítomných mu zatleskala.

Odvolací soud nakonec trest změnil. Místo původní podmínky má Vrabel zaplatit peněžitý trest ve výši 10 tisíc korun.

„To, co pronesl během přímého vysílání, je zachyceno na záznamu. O tom pochyby nevznikají. Autentičnost záznamu pan obžalovaný nezpochybnil. Výrok vyznívá zcela jednoznačně kategoricky jako daná skutečnost, je to prezentováno jako fakt. Zabývali jsme se tím, zda tímto výrokem mohl pan obžalovaný naplnit skutkové znaky šíření poplašné zprávy. Odvolací soud má za to – ve shodě s nalézacím soudem – že tomu tak je,“ vysvětlil soudce zpravodaj Alexander Sotolář.

„Podmíněné odsouzení jsme shledali jako nepřiměřené přísné. Adekvátním trestem je peněžitý trest, konkrétně částka 10 tisíc korun,“ dodal soudce.

Původně dostal čtyři měsíce podmíněně

Předchozí rozsudek zdůvodnil v srpnu soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 v srpnu Lukáš Svrček. Podle něj Vrabelovy výroky mohly u občanů vyvolat obavu z přímého konfliktu s Ruskou federací.

Vrabel však obvinění u soudu odmítl. Prohlásil, že se cítí absolutně nevinen. Stíhání považuje za politické, za snahu umlčet opozici. Vrabel také uváděl, že byly jeho výroky vytržené z kontextu. Tvrdil, že nechtěl nikoho děsit ani nikomu způsobit újmu. Chtěl naopak lidi ochránit.

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal Vrabela čtyřměsíční podmínkou už v dubnu. Odvolací senát však verdikt zrušil a uložil soudu lépe prokázat, že je Vrabelův výrok opravdu nepravdivý. Soud pak podmínku potvrdil, pořadatel demonstrací se ale odvolal.

Vrabel organizoval protivládní protesty, například loni 17. listopadu pochod k budově České televize v Praze na Kavčích horách, při kterém požadoval, aby mohl v televizi vystoupit s projevem. Televize to už předtím odmítla.

Na jeho demonstraci loni 28. října se podle odhadů policie sešlo několik desítek tisíc lidí. Vrabelův advokát Suchý už dřív uvedl, že Vrabel nikdy nepoužil pro sebe nic z peněz poslaných na demonstrace.